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Novos uniformes do Fluminense são aprovados por unanimidade pelo Conselho Deliberativo

Conselheiros foram a reunião presencial para votar em três camisas, a tricolor, a branca e uma especial pelos 120 anos do clube...
LanceNet

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Publicado em 

29 mar 2022 às 20:45

Publicado em 29 de Março de 2022 às 20:45

Em reunião presencial realizada na noite desta terça-feira, no Salão Nobre de Laranjeiras, o Conselho Deliberativo do Fluminense aprovou por unanimidade os uniformes para a temporada 2022. A linha será a terceira lançada pela Umbro. As camisas ficaram disponíveis para apreciação dos conselheiros antes do encontro.Foram expostos três uniformes: as tradicionais camisas tricolor e branca, além de uma camisa comemorativa pelos 120 anos do clube, celebrados no próximo dia 21 de julho de 2022. O lançamento do primeiro uniforme acontecerá em abril, enquanto o branco está previsto para ser divulgado em maio. Já o uniforme especial, nas cores cinza e branca, está programado para ser lançado em julho, mês de aniversário do clube.
Este será o terceiro lançamento da parceria entre Fluminense e Umbro. A parceria foi firmada em dezembro de 2019 e tem duração de três anos. A troca foi feita após diversos problemas de distribuição do clube com a Dryworld e Under Armour. A empresa canadense vem sendo alvo de disputa judicial com o Flu e a americana retirou seus investimentos no futebol.
Crédito: UmbrovailançaranovacoleçãodecamisasdoFluminensenospróximosmeses(Foto:LucasMerçon/FFC

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