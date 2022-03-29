Novos uniformes do Fluminense são aprovados por unanimidade pelo Conselho Deliberativo

Em reunião presencial realizada na noite desta terça-feira, no Salão Nobre de Laranjeiras, o Conselho Deliberativo do Fluminense aprovou por unanimidade os uniformes para a temporada 2022. A linha será a terceira lançada pela Umbro. As camisas ficaram disponíveis para apreciação dos conselheiros antes do encontro.Foram expostos três uniformes: as tradicionais camisas tricolor e branca, além de uma camisa comemorativa pelos 120 anos do clube, celebrados no próximo dia 21 de julho de 2022. O lançamento do primeiro uniforme acontecerá em abril, enquanto o branco está previsto para ser divulgado em maio. Já o uniforme especial, nas cores cinza e branca, está programado para ser lançado em julho, mês de aniversário do clube.