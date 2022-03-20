Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Novos tempos! Botafogo conta com reforços para driblar retrospecto negativo diante do Fluminense
futebol

Novos tempos! Botafogo conta com reforços para driblar retrospecto negativo diante do Fluminense

Alvinegro tem retrospecto desfavorável e rival tem a vantagem do empate, mas clube conta com novos personagens em campo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 mar 2022 às 06:00

Publicado em 20 de Março de 2022 às 06:00

A semana do Botafogo promete ser movimentada. Em ritmo de reestruturação da equipe para o Brasileiro, o clube aguarda a chegada do técnico Luís Castro e do volante Oyama nos próximos dias para reforçar o elenco. Contudo, a equipe terá um desafio nesta segunda-feira, pelo Carioca. O Alvinegro enfrenta o Tricolor, às 20h, pela semifinal do torneio. Sem a vantagem do empate, o time poderá apostar nas novidades que já foram anunciadas pela gestão de Textor para driblar o retrospecto desfavorável.Diferente dos rivais, o Botafogo começou o Carioca visando a montagem do elenco para o Brasileiro. Antes da chegada de Textor, o clube chegou a procurar reforços e fez contratações, mas esperou a venda do Alvinegro para pensar um planejamento para a temporada. Desta forma, a equipe também recebeu reforços durante a primeira etapa do estadual e inseriu novos personagens nos jogos, tendo alguns deles se destacado.
Antes mesmo do início da temporada, o Botafogo acertou a contratação de Klaus, que atuou no Ceará por dois anos. Porém, o zagueiro se lesionou durante treinamentos e ainda está em recuperação. No antigo clube, ele perdeu espaço e chegou no Rio de Janeiro para compor o elenco, sendo opção no banco para Kanu.
Fabinho, que também atuava no Ceará, foi mais um jogador anunciado na pré-temporada. Apesar de ter oscilado em 2021, por conta de problemas médicos, o volante já completou nove jogos pelo Botafogo e vem lutando por um espaço na equipe. No ataque, Vinicius Lopes também foi adquirido, mas se contundiu durante os treinos e precisou passar por cirurgia. Ele ainda não estreou pelo Alvinegro. Antes no Goiás, Breno foi mais um reforço para 2022. O volante completou nove jogos pelo Botafogo e marcou um gol.> Veja e simule a tabela do Carioca
Destaque na Série B pelo Brasil de Pelotas, Erison foi o quinto a chegar no Alvinegro. Aos 22 anos, o atacante fez uma boa temporada no clube gaúcho e tem se mostrado essencial para o setor ofensivo do time neste Carioca. Em apenas 10 jogos, o jogador marcou seis gols e deu duas assistências, tornando-se o artilheiro do elenco na competição. O jovem também conquistou a torcida, que em pouco tempo já o apelidou de 'El Toro', pela sua força física e capacidade de explosão nas jogadas. Sob a gestão de John Textor, três jogadores já foram anunciados pelo Botafogo, mas somente um poderá estrear contra o Fluminense. Philipe Sampaio, que atuava no Guingamp-FRA, foi registrado no BID e será opção para Lúcio Flávio. Como Klaus e Lucas Mezenga estão lesionados, a confirmação do atleta na partida é determinante para que o clube tenha tranquilidade em relação à defesa.
Crédito: ErisonmarcouseisgolsedeuduasassistênciasnoCarioca(Foto:VítorSilva/Botafogo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Contrutora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta
Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados
Imagem de destaque
Cidade do ES instala cabine telefônica (sem telefone) à moda inglesa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados