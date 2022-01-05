Novos reforços são destaque em bateria de exames da reapresentação do Palmeiras

A presença dos novos reforços foi a principal novidade do Palmeiras na reapresentação do grupo para a temporada 2022, ocorrida na manhã desta quarta-feira (5), na Academia de Futebol.O goleiro Marcelo Lomba e o meia Eduard Atuesta chamaram a atenção e realizaram os testes físicos e exames clínicos junto do restante do grupo.

Já o atacante Rafael Navarro acabou afastado junto de outros quatro companheiros de time, Weverton, Patrick de Paula, Gustavo Scarpa e Breno Lopes. Todos foram diagnosticados com Covid-19, estão assintomáticos e ficarão em isolamento até o próximo dia 15.

Em parceria do Palmeiras com o Hospital Sírio-Libanês (que ocorre desde 2017), os jogadores, divididos em turnos, realizaram no centro de excelência exames cardiológicos e avaliações laboratoriais em geral, além de testes físicos com profissionais do Núcleo de Saúde e Performance.

"Temos uma parceria com o Hospital Sírio-Libanês e, graças a isso, pudemos fazer todos os exames dentro da nossa estrutura na Academia de Futebol. Fizemos exames laboratoriais, de urina e análises clínicas, além de ultrassom, ecocardiografia e ergoespirometria para avaliar a função cardiopulmonar. Assim, poderemos prosseguir com o planejamento e a preparação para este mês importante de pré-temporada. Fomos bem-sucedidos graças à competência dos profissionais, a adesão dos atletas e isso vai nos trazer agilidade para deixar todos em plenas condições para a comissão técnica”, explicou Pedro Pontin, médico do Palmeiras.

O grupo atual bicampeão da Copa Libertadores segue na Academia de Futebol e terá outra atividade no período da tarde, com início às 17h. Antes, às 14h, comissão técnica, staff e atletas participarão de reuniões para orientações e informações sobre a temporada.

Com Weverton fora, a expectativa é que Lomba inicie a temporada como titular. O primeiro desafio do Verdão no ano é no próximo dia 23, contra o Novorizontino, pelo Paulistão. Até lá, o clube deve fazer pelo menos quatro jogos-treinos. O primeiro é sábado, diante do Pouso Alegre (MG), na Academia.