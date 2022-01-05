Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Novos reforços são destaque em bateria de exames da reapresentação do Palmeiras
futebol

Novos reforços são destaque em bateria de exames da reapresentação do Palmeiras

Goleiro Marcelo Lomba e meia Atuesta iniciaram trabalhos na nova casa; atacante Rafael Navarro está afastado com Covid...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 jan 2022 às 12:59

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 12:59

A presença dos novos reforços foi a principal novidade do Palmeiras na reapresentação do grupo para a temporada 2022, ocorrida na manhã desta quarta-feira (5), na Academia de Futebol.O goleiro Marcelo Lomba e o meia Eduard Atuesta chamaram a atenção e realizaram os testes físicos e exames clínicos junto do restante do grupo.
Já o atacante Rafael Navarro acabou afastado junto de outros quatro companheiros de time, Weverton, Patrick de Paula, Gustavo Scarpa e Breno Lopes. Todos foram diagnosticados com Covid-19, estão assintomáticos e ficarão em isolamento até o próximo dia 15.
Em parceria do Palmeiras com o Hospital Sírio-Libanês (que ocorre desde 2017), os jogadores, divididos em turnos, realizaram no centro de excelência exames cardiológicos e avaliações laboratoriais em geral, além de testes físicos com profissionais do Núcleo de Saúde e Performance.
"Temos uma parceria com o Hospital Sírio-Libanês e, graças a isso, pudemos fazer todos os exames dentro da nossa estrutura na Academia de Futebol. Fizemos exames laboratoriais, de urina e análises clínicas, além de ultrassom, ecocardiografia e ergoespirometria para avaliar a função cardiopulmonar. Assim, poderemos prosseguir com o planejamento e a preparação para este mês importante de pré-temporada. Fomos bem-sucedidos graças à competência dos profissionais, a adesão dos atletas e isso vai nos trazer agilidade para deixar todos em plenas condições para a comissão técnica”, explicou Pedro Pontin, médico do Palmeiras.
O grupo atual bicampeão da Copa Libertadores segue na Academia de Futebol e terá outra atividade no período da tarde, com início às 17h. Antes, às 14h, comissão técnica, staff e atletas participarão de reuniões para orientações e informações sobre a temporada.
Com Weverton fora, a expectativa é que Lomba inicie a temporada como titular. O primeiro desafio do Verdão no ano é no próximo dia 23, contra o Novorizontino, pelo Paulistão. Até lá, o clube deve fazer pelo menos quatro jogos-treinos. O primeiro é sábado, diante do Pouso Alegre (MG), na Academia.
Crédito: MarceloLomba(esq.duranteareapresentaçãopalmeirensenestaquarta(Foto:CésarGrecco/Palmeiras)#

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como guerra no Irã pode levar o mundo a uma nova corrida por armas nucleares
Imagem de destaque
Justiça decreta prisão preventiva de PM que matou mulheres em Cariacica
Imagem de destaque
Marcos Mion acompanha Festa da Penha em gravação no Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados