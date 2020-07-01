Novos membros da CIS são anunciados em reunião do Conselho do Santos; confira

Em reunião do Conselho Deliberativo do Santos realizada na noite desta terça-feira, via videoconferência, foi apresentado o nome dos novos integrantes da Comissão do Inquérito e Sindicância (CIS). Vidal Sion será o presidente. Além dele, Marilia Bonavides, Paulo Silvares, Ricardo Moraes e Marcelo Prado formarão a equipe. A decisão ocorreu por unanimidade entre a Mesa Diretora do egrégio.E MAIS:Para preparador físico do Santos, resultados dos testes com atletas foram superiores aos do início do anoLucas Veríssimo fala pela primeira vez desde a sua renovação com o Santos: 'Tenho minha história aqui'Com volta de trio, apenas três atletas do Santos ainda não retornaramElenco do Santos encerra período de testes e realiza segunda bateria de exames de COVID-19Na reunião realizada do último dia 17, que reprovou o parecer da comissão que reprovou as contas do clube em 2018, os então presidente e relator da CIS, José Geraldo Barbosa e José Rubens Passos, respectivamente, pediram demissão, após alegação de ofensas de conselheiros. Nos dias seguintes, os demais integrantes do órgão, Décio Couto e Rubens Marino também deixaram as suas funções.