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Novos membros da CIS são anunciados em reunião do Conselho do Santos; confira

Videoconferência com antigos intregantes nesta quinta-feira iniciará a transição...
LanceNet

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Publicado em 

30 jun 2020 às 22:48

Publicado em 30 de Junho de 2020 às 22:48

Crédito: Por conta da pandemia de COVID-19, reunião do Conselho santista aconteceu virtualmente (Arthur Faria/Lancepress
Em reunião do Conselho Deliberativo do Santos realizada na noite desta terça-feira, via videoconferência, foi apresentado o nome dos novos integrantes da Comissão do Inquérito e Sindicância (CIS). Vidal Sion será o presidente. Além dele, Marilia Bonavides, Paulo Silvares, Ricardo Moraes e Marcelo Prado formarão a equipe. A decisão ocorreu por unanimidade entre a Mesa Diretora do egrégio.E MAIS:Para preparador físico do Santos, resultados dos testes com atletas foram superiores aos do início do anoLucas Veríssimo fala pela primeira vez desde a sua renovação com o Santos: 'Tenho minha história aqui'Com volta de trio, apenas três atletas do Santos ainda não retornaramElenco do Santos encerra período de testes e realiza segunda bateria de exames de COVID-19Na reunião realizada do último dia 17, que reprovou o parecer da comissão que reprovou as contas do clube em 2018, os então presidente e relator da CIS, José Geraldo Barbosa e José Rubens Passos, respectivamente, pediram demissão, após alegação de ofensas de conselheiros. Nos dias seguintes, os demais integrantes do órgão, Décio Couto e Rubens Marino também deixaram as suas funções.
Os nomes dos novos membros da Comissão de Inquérito e Sindicância foram apresentados pela Mesa Diretora do Conselho Deliberativo, discutida entre os demais membros do egrégio, em assembleia virtual, e posteriormente homologado. Com isso, eles já podem iniciar nas suas respectivas funções.
Conforme o LANCE! apurou, está marcada para esta quinta-feira uma reunião entre os membros da antiga CIS e os novos para o início da transição. E MAIS:

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