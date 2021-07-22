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Novos contratos de Matheus Martins e João Neto com o Fluminense são regularizados

Dupla completou 18 anos em julho e assinou um contrato até 2024; atacantes são parte da 'Geração dos Sonhos' do Sub-17 em 2020...

Publicado em 22 de Julho de 2021 às 18:16

LanceNet

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Publicado em 

22 jul 2021 às 18:16
Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
Os novos contratos de Matheus Martins e João Neto com o Fluminense foram regularizados na última quarta-feira no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF. Os dois já haviam acertado as novas condições no início do ano, mas completaram 18 anos neste mês e, portanto, o vínculo até 2024 passou a ser válido.
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O contrato de Matheus é até dezembro de 2024, enquanto o de João é até junho do mesmo ano. Por serem menores de idade, antes os dois podiam assinar um vínculo de, no máximo, três anos. De acordo com o "Portal da Transparência", o clube tem 100% dos direitos dos jovens.
Veja a tabela do Brasileirão
​Os dois são destaques da "Geração dos Sonhos", campeã brasileira sub-17 em 2020, e subiram ao profissional nesta temporada. Matheus Martins foi vice-artilheiro do Fluminense no Campeonato Brasileiro da categoria, com oito gols. Destaque da base, o jogador já está no radar de clubes europeus. No time principal, tem cinco jogos.
Já João Neto fez três partidas no profissional até aqui e foi elogiado por Roger Machado. No Sub-17, fez 25 jogos e nove gols em 2020.

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