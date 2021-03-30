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Novos ares: por que o empréstimo de Benevenuto, do Botafogo, ao Fortaleza pode ser positivo para todos

Sem clima para continuar no Alvinegro por desgaste pela última temporada, mudança pode ser importante para zagueiro retomar bom desempenho individual...

Publicado em 30 de Março de 2021 às 15:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 mar 2021 às 15:30
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Marcelo Benevenuto está por detalhes de ser emprestado pelo Botafogo ao Fortaleza até dezembro de 2021. A transferência pode ser benéfica para os três envolvidos: ao Alvinegro, que vai manter um ativo em um cenário de destaque do futebol brasileiro; ao jogador, que terá novos ares; e ao Leão, que ganha um reforço para a defesa. O LANCE! explica.
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Titular do Botafogo na última temporada, Marcelo Benevenuto passa por um período de desgaste com a torcida. Apesar de ter sido um dos destaques do time no começo da época - inclusive, sendo escolhido para a seleção do Campeonato Carioca -, o zagueiro caiu de rendimento de forma drástica durante o Brasileirão e foi um dos destaques negativos na queda à Série B.
O camisa 14 iniciou a temporada 2021 como titular da equipe comandada por Marcelo Chamusca. O zagueiro não comprometeu nos jogos iniciais, mas bastaram falhas diante de Vasco e Flamengo para as críticas retornarem. O fato é que, atualmente, não há um clima favorável para Benevenuto, mesmo que ele goste do clube, para que permaneça no Alvinegro.O Botafogo emprestará Marcelo Benevenuto, que possui contrato até 2023, para uma equipe da Série A e manterá o zagueiro em um zagueiro de evidência no cenário nacional - algo que seria menor, naturalmente, do que na disputa da segunda divisão. Além de, claro, economizar com os vencimentos mensais do jogador, que tinha um dos maiores salários do atual elenco.
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Para o zagueiro, uma mudança de ares pode ser positiva para reencontrar o melhor futebol. Longe da pressão da torcida e vivendo um novo contexto, haverá espaço para tal.
O Fortaleza, por sua vez, reforça a defesa com um nome que cabe na realidade financeira do clube. Benevenuto lutará para ser titular na equipe comandada por Enderson Moreira.
No fim, a transferência pode ser benéfica aos três envolvidos. O Botafogo pode valorizar um ativo, o Fortaleza ganha um reforço para um setor que passa por dificuldades na temporada e Marcelo Benevenuto ganha a chance e um novo contexto para um recomeço.

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