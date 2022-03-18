Novorizontino x Corinthians: saiba onde assistir ao duelo da última rodada do Paulistão

Pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista, o Corinthians vai até o estádio Jorge Biase no domingo (20), enfrentar o Grêmio Novorizontino, às 16h.> GALERIA - Gil faz pênalti e vira vilão na derrota do Timão no Dérbi; veja notas

O confronto terá transmissão em TV aberta pela Record. Os telespectadores também poderão acompanhar no pay-per-view do Premiere, e gratuitamente através do canal no Youtube do Paulistão.

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Já classificado e com o 1º lugar do Grupo A assegurado, o Timão vem de derrota no Dérbi contra o Palmeiras por 2 a 1. O Tigre do Vale por outro lado, está matematicamente rebaixado para a Série A2, somando apenas três pontos.