Novorizontino vence a Ponte Preta fora de casa e entra no G4 da Série B do Brasileirão

Na noite desta sexta-feira, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, em partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Novorizontino venceu a Ponte Preta pelo placar de 1 a 0, gol solitário do atacante Ronaldo. Com a vitória, o Tigre entrou no G-4 assumindo o 3º lugar, com 12 pontos. A Macaca fica com oito pontos, na 10ª colocação. Na próxima rodada, o Novorizontino enfrenta Sport, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, dia 17 de maio. Já a Ponte Preta visita o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador, dia 20 de maio.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSA partidaPRIMEIRO TEMPOPONTE PRETA COMEÇA NA PRESSÃO, MAS SEM FINALIZAROs primeiros 15 minutos foram de pressão da Ponte Preta. A Macaca rondou bastante a área do Novorizontino, mas a equipe paulista não conseguiu levar perigo para o gol do arqueio Giovanni, do Tigre.

NOVORIZONTINO MELHORA NO JOGO E QUASE MARCAAos poucos, o Novorizontino foi diminuindo o ímpeto da Ponte Preta e melhorando na partida. Apesar de ter crescido bastante no jogo, o Tigre não conseguia furar a defesa da Macaca e criar oportunidades mais agudas de gol.

No entanto, aos 28 minutos, o Novorizontino quase abriu o placar. Após cobrança de escanteio, Douglas Baggio desviou na segunda trave, Jhony Douglas foi com tudo e cabeceou, mas Caique França fez uma grande defesa.

OUTRA BOA CHEGADA DO TIGRE NO CONTRA-ATAQUEApesar do bom começo e da grande disposição de seus jogadores nas disputas de bola, a Ponte Preta não conseguia levar perigo ao gol do Novorizontino. O Tigre também quase não criava, mas poderia ter aberto o placar, aos 41 minutos, em lance de contra-ataque. Douglas Baggio recebeu lançamento, passou pela marcação, invadiu a área e bateu. Bem colocado, o goleiro Caique França espalmou.

SEGUNDO TEMPOJOGO SEM SUSTOS NA PRIMEIRA PARTE DA ETAPA FINALA Ponte Preta iniciou a etapa complementar finalizando pela primeira vez no jogo, mas Giovanni defendeu com muita tranquilidade. De resto, os primeiros 15 minutos foram de muita disposição nas disputas de bola, mas sem os dois times criarem oportunidades de perigo.

NOVORIZONTINO ABRE O PLACARA partida continuou arrastada e sem grandes chances dos dois lados. Os sistemas defensivos levavam ampla vantagem sobre os ataques. Mas aos 30 minutos, Fábricio vacilou e derrubou Ronaldo dentro da área: pênalti. Depois de muita reclamação, Ronaldo foi para cobrança e marcou: 1 a 0 para o Novorizontino, aos 33.

MAIS UM PÊNALTI PARA O TIGRE, MAS DESTA VEZ...Após o gol do Novorizontino, a Ponte Preta foi para cima em busca do gol de empate. Só que uma nova penalidade foi marcada para a equipe do Tigre. Desta vez, o lateral-esquerdo Romário foi para cobrança. Ele bateu no canto direito, mas Caique França defendeu e evitou que o placar fosse ampliado.

PONTE PRETA TENTOU, MAS NOVORIZONTINO FICOU COM A VITÓRIA A defesa na penalidade animou o time da Ponte Preta que foi com tudo para cima do Novorizontino em busca do empate. Mas a zaga do Tigre segurou a pressão da Macaca e conseguiu levar os três pontos para casa e entrar no G-4.PONTE PRETA 0 X 1 NOVORIZONTINO – CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE BLocal: Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)Data/horário: 13 de maio de 2022, às 19h (de Brasília)Árbitro: Paulo Henrique de Melo Salmazio (MS)Assistentes: Leandro dos Santos Ruberdo (MS) e Cicero Alessandro de Souza (MS)VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (SP)Cartões amarelos: Ramires, Felipe Amaral, Wallisson, Thiago Oliveira (PON); Felipe Albuquerque, Jhony Douglas, Rodolfo Filemon, Léo Baiano (NOV)Cartões vermelhos: -GOL: Ronaldo, aos 33’/2ºT (NOV) (0-1)

PONTE PRETA (Técnico: Hélio dos Anjos)Caíque França; Norberto, Thiago Oliveira, Fabrício e Jean Carlos (Igor Formiga, no intervalo); Felipe Amaral (Wallisson, aos 15’/2ºT), Léo Naldi e Ramon Carvalho; Ramires (Gabriel Venâncio, aos 25’/2ºT), Danilo Gomes (Leandrinho, aos 25’/2ºT) e Douglas Santos (Fessin, no intervalo).

NOVORIZONTINO (Técnico: Allan Aal)Giovanni; Felipe Albuquerque (Felipe Rodrigues, no intervalo), Rodolfo Filemon, Ligger e Romário; Gustavo Bochecha, Jhony Douglas (Léo Baiano, no intervalo) e Diego Torres (Rômulo, aos 30’/2ºT); Douglas Baggio, Welliton (Ronaldo, aos 30’/2ºT) e Hélio (Cléo Silva, aos 24’/2ºT).