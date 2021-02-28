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Novorizontino e Ponte Preta ficam no empate pela primeira rodada do Campeonato Paulista

Macaca abriu o placar no fim do primeiro tempo, mas equipe mandante conseguiu a igualdade na segunda etapa; partida foi a segunda da edição 2021 da competição...
LanceNet

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Publicado em 

27 fev 2021 às 21:28

Publicado em 27 de Fevereiro de 2021 às 21:28

Crédito: Divulgação/Novorizontino
Em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Paulista, Novorizontino e Ponte Preta empataram por 1 a 1, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, na noite deste sábado. Foi o segundo jogo da edição 2021, que teve sua abertura mais cedo com o triunfo do Mirassol por 2 a 1 sobre o São Bento, em Sorocaba.
>>Confira a tabela do Paulistão e simule resultadosCom mais posse de bola, a Ponte Preta tentou acuar o time da casa, mas as equipes alternaram lances ofensivos no decorrer do primeiro tempo. Nos instantes finais, a Macaca acabou abrindo o placar com Moisés. O lance se deu aos 44 minutos, em um contra-ataque dos visitantes em que Camilo lançou o atacante para a finalização. No segundo tempo, o Novorizontino mostrou mais ímpeto ofensivo e chegou ao gol de empate aos 22 minutos. Após uma cobrança de lateral, a defesa da Ponte Preta não conseguiu afastar e Murilo Rangel concluiu bem para igualar o marcador.
Nos minutos finais, a Ponte ensaiou uma pressão em busca do triunfo fora de casa, mas não obteve êxito, com a partida terminando 1 a 1. Assim, o Novorizontino soma seu primeiro ponto no Grupo C, que conta ainda com Palmeiras, RB Bragantino e Ituano. Já a Ponte conquista o ponto no Grupo B, que tem São Paulo, Ferroviária e São Bento - este último já com uma derrota no percurso.
Na próxima terça-feira (2), o Novorizontino visita o Mirassol pela segunda rodada, às 19h. O adversário estreou com vitória e vem credenciado pelo título da Série D nacional em 2020. Já a Ponte Preta voltará a campo apenas na quinta (4), quando receberá o Santo André, no Moisés Lucarelli.

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