Novorizontino e Ponte Preta ficam no empate pela primeira rodada do Campeonato Paulista

Crédito: Divulgação/Novorizontino

Em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Paulista, Novorizontino e Ponte Preta empataram por 1 a 1, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, na noite deste sábado. Foi o segundo jogo da edição 2021, que teve sua abertura mais cedo com o triunfo do Mirassol por 2 a 1 sobre o São Bento, em Sorocaba.

>>Confira a tabela do Paulistão e simule resultadosCom mais posse de bola, a Ponte Preta tentou acuar o time da casa, mas as equipes alternaram lances ofensivos no decorrer do primeiro tempo. Nos instantes finais, a Macaca acabou abrindo o placar com Moisés. O lance se deu aos 44 minutos, em um contra-ataque dos visitantes em que Camilo lançou o atacante para a finalização. No segundo tempo, o Novorizontino mostrou mais ímpeto ofensivo e chegou ao gol de empate aos 22 minutos. Após uma cobrança de lateral, a defesa da Ponte Preta não conseguiu afastar e Murilo Rangel concluiu bem para igualar o marcador.

Nos minutos finais, a Ponte ensaiou uma pressão em busca do triunfo fora de casa, mas não obteve êxito, com a partida terminando 1 a 1. Assim, o Novorizontino soma seu primeiro ponto no Grupo C, que conta ainda com Palmeiras, RB Bragantino e Ituano. Já a Ponte conquista o ponto no Grupo B, que tem São Paulo, Ferroviária e São Bento - este último já com uma derrota no percurso.