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futebol

Novo volante! Liziero é apresentado pelo Internacional

Meio-campista vestiu o manto Colorado pela primeira vez e se apresentou ao torcedor...
LanceNet

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Publicado em 

12 jan 2022 às 16:36

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 16:36

Com a saída de Patrick e a incerteza sobre a continuidade de Edenilson, o Internacional apresentou nesta quarta-feira o volante Liziero.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Após deixar o São Paulo, o meio-campista desembarcou no Beira-Rio repleto de expectativa e deixou claro em qual posição do campo ele pode desempenhar o melhor papel.
‘Me vejo como um volante de construção, domínio de bola, passe, espaço. Posso jogar de 5 e de 8. Sei a qualidade dos jogadores que estão no clube. É um grupo competitivo. Estou para ajudar o Inter’, afirmou.
Reforços
Antes de Liziero, o Internacional havia anunciado as chegadas do atacante Wesley Moraes e meia Andrés D’Alessandro.
Crédito: LizierofoiapresentadoaoInternacional(Divulgação/Inter

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