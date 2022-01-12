Novo volante! Liziero é apresentado pelo Internacional

Com a saída de Patrick e a incerteza sobre a continuidade de Edenilson, o Internacional apresentou nesta quarta-feira o volante Liziero.

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Após deixar o São Paulo, o meio-campista desembarcou no Beira-Rio repleto de expectativa e deixou claro em qual posição do campo ele pode desempenhar o melhor papel.

‘Me vejo como um volante de construção, domínio de bola, passe, espaço. Posso jogar de 5 e de 8. Sei a qualidade dos jogadores que estão no clube. É um grupo competitivo. Estou para ajudar o Inter’, afirmou.

Reforços

Antes de Liziero, o Internacional havia anunciado as chegadas do atacante Wesley Moraes e meia Andrés D’Alessandro.