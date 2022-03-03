Novo vice jurídico da Chapecoense recrimina resposta do clube em ação de Alan Ruschel

A polêmica rola solta no que diz respeito a cobrança de Alan Ruschel a Chapecoense por conta de salários não pagos, seguro do atleta e danos morais durante a sua passagem pelo clube catarinense.

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Em resposta ao pedido do jogador para receber o dinheiro, o então representante jurídico do Verdão do Oeste, rebateu que o acidente aéreo, que vitimou quase a totalidade do elenco da Chape em 2016, alavancou os ganhos de Alan Ruschel e deu notoriedade no cenário nacional.

Agora, o novo responsável pelo caso dentro da Chapecoense, Luiz Junior Peruzzolo deixou claro que o seu pensamento é bem diferente da gestão anterior.

‘Temos essas pessoas como heróis, exemplos, eles inspiram muitas pessoas. No dia da repercussão, que foi o dia que eu assumi, não sabia o que fazer, porque também fiquei em choque’, declarou ao ge, antes de completar:

‘O processo é o juiz que vai decidir, mas, acima de tudo, temos que ser seres humanos. Não tem como dizer que o cara não teve dano moral. Nosso trabalho é buscar casos similares, tentar negociar o valor, mas não da maneira que foi colocado’.

Alan Ruschel, que ficou na Chapecoense entre 2016 e 2020 pede na justiça R$ 3,3 milhões através dos advogados.