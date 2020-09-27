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Novo 'tiozão' do Flamengo, César mira sequência de 2019 e lidera superação histórica

Goleiro, que seria poupado no duelo suspenso contra o Palmeiras, voltará a ser titular pela quarta vez consecutiva contra o Del Valle e tem assumido a liderança diante da garotada...

Publicado em 27 de Setembro de 2020 às 06:00

LanceNet

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Publicado em 

27 set 2020 às 06:00
Crédito: AFP
- Vamos fazer o nosso melhor, entregar e o que a gente puder para sair daqui como uma vitória. É difícil? Então vamos sair daqui com ela para chegar em casa com alegria.As palavras acima foram proferidas pelo goleiro César, abrindo a corrente no vestiário minutos antes do Flamengo iniciar o jogo em que derrotou o Barcelona-EQU, na última terça-feira, pela Libertadores. O goleiro é o atleta do atual elenco que tem mais tempo de casa (desde 2011 nos profissionais) e, neste momento atípico, é voz de liderança primária no elenco.
E César está na iminência de igualar uma sequência que não ocorre desde maio de 2019 em sua trajetória pelo Rubro-Negro: quatro jogos consecutivos como titular. Pode ocorrer neste domingo, pelo Brasileiro, ou na quarta-feira, pela Libertadores.
Caso a bola role neste domingo, contra o Palmeiras, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro e a partir das 16h, César não defenderá a meta do Flamengo, já que sequer chegou a viajar para São Paulo, preservando as energias para o duelo decisivo da Libertadores contra o Del Valle. Mais uma prova da nova importância que adquiriu o arqueiro, diante de um panorama um tanto quanto incomum no futebol brasileiro (e mundial).

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