Novo 'tiozão' do Flamengo, César mira sequência de 2019 e lidera superação histórica

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- Vamos fazer o nosso melhor, entregar e o que a gente puder para sair daqui como uma vitória. É difícil? Então vamos sair daqui com ela para chegar em casa com alegria.As palavras acima foram proferidas pelo goleiro César, abrindo a corrente no vestiário minutos antes do Flamengo iniciar o jogo em que derrotou o Barcelona-EQU, na última terça-feira, pela Libertadores. O goleiro é o atleta do atual elenco que tem mais tempo de casa (desde 2011 nos profissionais) e, neste momento atípico, é voz de liderança primária no elenco.

E César está na iminência de igualar uma sequência que não ocorre desde maio de 2019 em sua trajetória pelo Rubro-Negro: quatro jogos consecutivos como titular. Pode ocorrer neste domingo, pelo Brasileiro, ou na quarta-feira, pela Libertadores.