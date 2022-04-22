Novo técnico e desejo por equilíbrio: o que esperar do Internacional contra o Fluminense

Com uma vitória e um empate, o Fluminense volta a entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro neste sábado, quando enfrenta o Internacional às 19h, no Maracanã, pela terceira rodada da competição. Se o Tricolor vive um momento ainda de instabilidade, apesar de dois triunfos consecutivos, o Colorado atravessa uma fase de mudanças. O confronto marcará a estreia do técnico Mano Menezes, que começou o trabalho na quarta-feira.Se Abel Braga já vem trabalhando desde o começo da temporada, a primeira atividade do novo comandante do Inter foi nesta quinta-feira. Depois de apenas ter observado no dia anterior, Mano foi instruído pelo seu auxiliar, Sidnei Lobo. Outras novidades apresentadas são Pedro Henrique e Alan Patick, que herdou a 10 de D'Alessandro. O primeiro fica à disposição na próxima semana, enquanto o meia precisará ainda de cerca de 10 dias.

De acordo com Michelle Silva, repórter da Band RS, ainda há uma expectativa sobre qual será o primeiro time do treinador, mas a tendência é que a equipe seja formada por 11 dos 14 jogadores presentes no treinamento desta quinta, que teve Bustos, Mercado, Moledo, Renê, Thauan Lara, Gabriel, Liziero, Edenilson, Wanderson, De Pena, Maurício, David, Wesley Moraes e o goleiro Daniel. O grupo ainda treina nesta sexta e viaja a tarde para o Rio de Janeiro.

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- As últimas semanas têm sido movimentadas no Beira-Rio. O técnico Alexander Medina não resistiu a uma nova decepção. A eliminação na primeira fase da Copa do Brasil para o Globo, não passar para as finais do Gauchão tomando 3 a 1 no agregado dos clássicos e, por último, um começo muito ruim de Sul-Americana, empatando com o 9 de Octubre e com o Guairena. Tudo isso contribuiu para a demissão do técnico Medina no último dia 15. Depois de não conseguir emplacar um bom trabalho com mais uma tentativa de técnico estrangeiro, a direção colorada foi em um perfil brasileiro - afirmou a repórter da Band RS.

- Entre os disponíveis, Mano Menezes foi o escolhido. Mano chegou apenas com o auxiliar técnico Sidnei Lobo. O contrato é até dezembro de 2022, com premiação por títulos do Brasileirão, G-4 e Sul-Americana prevista e sem gatilho de renovação automática. Além disso, na última, o Colorado anunciou Inter anunciou William Thomas como novo diretor executivo de futebol, após cerca de um mês da demissão de Paulo Bracks. A frente do departamento de futebol está Paulo Autuori, anunciado há três semanas. Resumindo, é como se a temporada estivesse começando agora para o Inter, porém com as cobranças por resultados já mais altas já que as competições já começaram - completou.ALTOS E BAIXOS

Mano Menzes chega para arrumar a casa no Internacional. Um dos principais focos é equilibrar mais o time no ataque e na defesa. Com pouco tempo, o treinador tem o confronto com o Fluminense e em seguida vai direto para a Colômbia, onde enfrenta o Independiente Medellín na próxima terça.

- O ponto negativo é que o time ainda precisa se ajustar, com novo técnico e tem desfalques importantes como Taison e Moisés. O positivo é que a zaga melhorou com o retorno de Moledo, que estava lesionado há algum tempo e agora está plenamente recuperado e voltou bem. E o time pode ter uma reação, retomar a confiança, por conta da troca no comando técnico. Além disso, Edenilson sentiu um desconforto mas já voltou a treinar hoje, pode voltar, quem sabe ser opção - disse Michelle Silva.

No retrospecto entre as equipes, são 87 jogos, sendo 29 vitórias para o Fluminense, 26 empates e 32 triunfos do Internacional. Recentemente tem sido equilibrado. Os times alternaram entre resultados positivos. Em 10 partidas, o Flu levou a melhor quatro vezes, o Inter cinco e houve um empate ainda.