Novo técnico do sub-20, Fábio Matias elogia estrutura do Flamengo: 'Não tive dúvidas em aceitar na hora'

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

O Flamengo tem novo técnico para a categoria sub-20. Nesta terça-feira, o clube anunciou a contratação de Fábio Matias, que estava no Internacional. Campeão da Copa São Paulo 2020 à frente do clube gaúcho, o treinador foi ao Ninho do Urubu, teve o primeiro contato com atletas e comissão técnica e já iniciou os trabalhos de olho na sequência da temporada.

+ Flamengo vê coincidência com 2019 no horizonte e outros dois fatores que empolgam na LibertadoresCom passagens por Guarani, Desportivo Brasil, Figueirense, Grêmio e Inter, o profissional de 41 anos exaltou a estrutura oferecida pelo clube rubro-negro e elogiou o trabalho de excelência desenvolvido nas categorias de base ao longo dos últimos anos.

- Atualmente, o Flamengo é, sem dúvidas, o maior clube do Brasil em todos os aspectos, e um dos maiores do mundo. Além disso, a estrutura oferecida pelo Departamento de Futebol de Base é maravilhosa, e dá totais condições de trabalho para a excelência na formação e desenvolvimento dos atletas. Isso faz com que qualquer profissional que atue na minha área queira estar aqui. Comigo não poderia ser diferente, e quando recebi o convite, não tive dúvidas em aceitar na hora. O processo já vem sendo brilhantemente conduzido pelos profissionais que aqui estão, e chego para dar sequência a esse trabalho de excelência.

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Fábio Matias chega para substituir Mauricio Souza, que foi promovido para auxiliar permanente do time profissional. De acordo com Vitor Zanelli, vice-presidente de futebol de base, ele foi escolhido justamente por ter perfil parecido ao de Mauricinho, com foco na formação dos jogadores.