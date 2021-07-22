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Novo técnico do sub-20, Fábio Matias elogia estrutura do Flamengo: 'Não tive dúvidas em aceitar na hora'

Campeão da Copinha com o Internacional em 2020, o treinador substitui Maurício Souza, que passa a fazer parte da comissão permanente do clube
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Publicado em 22 de Julho de 2021 às 11:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 jul 2021 às 11:30
Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
O Flamengo tem novo técnico para a categoria sub-20. Nesta terça-feira, o clube anunciou a contratação de Fábio Matias, que estava no Internacional. Campeão da Copa São Paulo 2020 à frente do clube gaúcho, o treinador foi ao Ninho do Urubu, teve o primeiro contato com atletas e comissão técnica e já iniciou os trabalhos de olho na sequência da temporada.
+ Flamengo vê coincidência com 2019 no horizonte e outros dois fatores que empolgam na LibertadoresCom passagens por Guarani, Desportivo Brasil, Figueirense, Grêmio e Inter, o profissional de 41 anos exaltou a estrutura oferecida pelo clube rubro-negro e elogiou o trabalho de excelência desenvolvido nas categorias de base ao longo dos últimos anos.
- Atualmente, o Flamengo é, sem dúvidas, o maior clube do Brasil em todos os aspectos, e um dos maiores do mundo. Além disso, a estrutura oferecida pelo Departamento de Futebol de Base é maravilhosa, e dá totais condições de trabalho para a excelência na formação e desenvolvimento dos atletas. Isso faz com que qualquer profissional que atue na minha área queira estar aqui. Comigo não poderia ser diferente, e quando recebi o convite, não tive dúvidas em aceitar na hora. O processo já vem sendo brilhantemente conduzido pelos profissionais que aqui estão, e chego para dar sequência a esse trabalho de excelência.
+ Com classificação na Libertadores, Flamengo se aproxima de R$ 40 milhões em premiação na temporada
Fábio Matias chega para substituir Mauricio Souza, que foi promovido para auxiliar permanente do time profissional. De acordo com Vitor Zanelli, vice-presidente de futebol de base, ele foi escolhido justamente por ter perfil parecido ao de Mauricinho, com foco na formação dos jogadores.
- Não tenho dúvidas em afirmar que o Fábio Matias é um dos principais nomes ligados ao futebol de base hoje no Brasil. Analisamos alguns nomes, e chegamos ao consenso de que ele era o profissional mais indicado no mercado para dar sequência ao grande trabalho comandado pelo Maurício Souza à frente do nosso Sub-20 desde 2017. Estamos muito felizes com sua chegada, ele está feliz por estar no Flamengo, e tenho certeza de que juntos daremos ainda mais alegrias à Nação Rubro-Negra e continuaremos revelando cada vez mais atletas para o nosso futebol profissional, que é o principal objetivo do futebol de base.

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