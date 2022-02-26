Novo técnico do Santos, Bustos tem estilo de jogo elogiado por Ângelo

O Santos anunciou a contratação de Fabián Bustos no início da tarde desta sexta-feira (25). O novo técnico já é conhecido dos santistas, afinal, estava no comando do Barcelona de Guayaquil quando a equipe venceu o Peixe duas vezes na fase de grupos da Copa Conmebol Libertadores da última temporada.O atacante Ângelo foi titular no duelo que aconteceu em maio de 2021, no Equador, e comentou sobre a chegada do novo treinador.“O Fabián conversou comigo depois daquele jogo, meu deu até alguns conselhos na saída de campo. Acabamos perdendo lá e, pelo que eu vi, ele gosta de propor o jogo. O Barcelona dele pressionou muito a gente. Um jogo que chega com muita gente dentro da área, pressiona demais a saída do adversário e finaliza bastante também. É a característica do Santos e espero que ele possa nos ajudar”, afirmou o camisa 11.Natural de Córdoba, na Argentina, Bustos tem 52 anos e foi meio-campista. Após encerrar a carreira como jogador, iniciou a trajetória como técnico em 2009, no Manta FC. Apesar de argentino, só comandou equipes no Equador. Também passou por Deportivo Quito, Imbabura FC, Macará e Delfín até chegar ao Barcelona de Guayaquil, onde estava desde 2020.
Bustos começou a ganhar destaque nacional em 2016, quando assumiu o Delfín e levou a equipe ao inédito título do Campeonato Equatoriano na temporada de 2018/2019. Após a campanha vitoriosa, o treinador foi contratado pelo Barcelona no ano seguinte e também conquistou o principal título do país. Ele foi eleito melhor técnico do Equador em 2019 e 2020.
Bustos deve estrear pelo Santos na partida do sábado da próxima semana, diante da Ferroviária, pelo Paulistão.