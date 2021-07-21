Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Novo técnico do Botafogo, Enderson Moreira sofreu infarto em maio

Treinador precisou ser hospitalizado em Sete Lagoas e realizou exames, que constataram situação estabilizada; profissional foi anunciado pelo Alvinegro após derrota no Brasileirão...

Publicado em 20 de Julho de 2021 às 22:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 jul 2021 às 22:14
Crédito: Enderson também treinou o Cruzeiro (Bruno Haddad/Cruzeiro
Enderson Moreira é o novo técnico do Botafogo, como o próprio clube anunciou pelas redes sociais após a derrota por 2 a 0 para o Goiás nesta terça-feira, no Estádio Nilton Santos, em duelo válido pela 13ª rodada da Série B do Brasileirão.
+ Veja a tabela da Série B
O treinador, que está desempregado desde que foi demitido do Fortaleza em abril, sofreu um infarto semanas depois. Enderson passou mal em sua fazenda, localizada em Sete Lagoas-MG, e teve que ser hospitalizado às pressas no início de maio.O profissional passou por um procedimento cirúrgico chamado de cateterismo por conta de lesões em duas artérias do coração. Os resultados não constataram risco de morte e ele foi liberado logo após os procedimentos cirúrgicos.
Ele chega ao Rio de Janeiro na manhã desta quarta-feira para resolver as últimas pendências burocráticas e iniciar os treinos com o elenco do Alvinegro visando a Série B.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba
Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES
Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados