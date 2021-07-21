Novo técnico do Botafogo, Enderson Moreira sofreu infarto em maio

Enderson Moreira é o novo técnico do Botafogo, como o próprio clube anunciou pelas redes sociais após a derrota por 2 a 0 para o Goiás nesta terça-feira, no Estádio Nilton Santos, em duelo válido pela 13ª rodada da Série B do Brasileirão.

O treinador, que está desempregado desde que foi demitido do Fortaleza em abril, sofreu um infarto semanas depois. Enderson passou mal em sua fazenda, localizada em Sete Lagoas-MG, e teve que ser hospitalizado às pressas no início de maio.O profissional passou por um procedimento cirúrgico chamado de cateterismo por conta de lesões em duas artérias do coração. Os resultados não constataram risco de morte e ele foi liberado logo após os procedimentos cirúrgicos.