Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Novo técnico do Botafogo, Enderson Moreira já trabalhou com quatro jogadores do atual elenco
futebol

Novo técnico do Botafogo, Enderson Moreira já trabalhou com quatro jogadores do atual elenco

Treinador já teve contato em trabalhos antigos por Fluminense, Bahia, Ceará, América-MG e Goiás com Diego Cavalieri, Ricardinho, Marco Antônio e Rafael Moura...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 jul 2021 às 10:00

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 10:00

Crédito: Rosiron Rodrigues/Goiás E.C
Enderson Moreira será a cara nova na rotina do Botafogo a partir desta quarta-feira, mas nem todos no ambiente do clube serão novidades para ele. O novo técnico do Alvinegro, anunciado na última terça-feira após a derrota por 2 a 0 para o Goiás, pela 13ª rodada da Série B do Brasileirão, já trabalhou com quatro jogadores que estão no plantel.
+ Novo técnico do Botafogo, Enderson Moreira sofreu infarto em maio
O profissional, em diferentes épocas da carreira, com o goleiro Diego Cavalieri, os meias Ricardinho e Marco Antônio e o atacante Rafael Moura. Destes, apenas o terceiro atuou contra o Esmeraldino, tendo sido substituído no intervalo após uma atuação sem grande destaque.
O arqueiro está lesionado e sequer entrou em campo na atual temporada, cuidando do problema físico. O outro meia chegou com certa expectativa por conta da idolatria conquistada no Ceará, mas ainda não mostrou bons desempenhos com a camisa do Botafogo.Rafael Moura, contratado como solução para o sistema ofensivo, também não engrenou. O camisa 9 ainda não balançou as redes pelo clube de General Severiano e atualmente é reserva de Rafael Navarro.
O novo técnico chega ao Rio de Janeiro nesta quarta-feira e já inicia os treinamentos com o grupo. Os rostos conhecidos com certeza ajudarão, mas o trabalho para recuperar o Botafogo passa bem além disto. A equipe está na 14ª colocação na Série B e a dez pontos do G4. Veja a tabela da Série B!ATLETAS DO BOTAFOGO COM ENDERSON MOREIRA
Diego CavalieriClube: Fluminense (2015)22 jogos - 8 vitórias, 4 empates e 10 derrotas26 gols sofridos
Marco AntônioClube: Bahia (2018/2019)13 jogos - 4 vitórias, 5 empates e 4 derrotasNenhum gol marcado
RicardinhoClube: Ceará (2019/2020)25 jogos - 11 vitórias, 6 empates e 8 derrotas2 gols marcados
Rafael Moura​Clubes: Atlético-MG (2018) e Goiás (2020)30 jogos - 9 vitórias, 5 empates e 16 derrotas7 gols marcados

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula vai a reunião da esquerda mundial em meio a tensões globais com Trump
Prisão de Marujo
Justiça do ES decide manter Marujo por mais três anos em presídio federal
Imagem de destaque
Gigantes da logística vão se reunir no ES. E os motivos são muitos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados