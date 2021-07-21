Novo técnico do Botafogo, Enderson Moreira já trabalhou com quatro jogadores do atual elenco

Crédito: Rosiron Rodrigues/Goiás E.C

Enderson Moreira será a cara nova na rotina do Botafogo a partir desta quarta-feira, mas nem todos no ambiente do clube serão novidades para ele. O novo técnico do Alvinegro, anunciado na última terça-feira após a derrota por 2 a 0 para o Goiás, pela 13ª rodada da Série B do Brasileirão, já trabalhou com quatro jogadores que estão no plantel.

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O profissional, em diferentes épocas da carreira, com o goleiro Diego Cavalieri, os meias Ricardinho e Marco Antônio e o atacante Rafael Moura. Destes, apenas o terceiro atuou contra o Esmeraldino, tendo sido substituído no intervalo após uma atuação sem grande destaque.

O arqueiro está lesionado e sequer entrou em campo na atual temporada, cuidando do problema físico. O outro meia chegou com certa expectativa por conta da idolatria conquistada no Ceará, mas ainda não mostrou bons desempenhos com a camisa do Botafogo.Rafael Moura, contratado como solução para o sistema ofensivo, também não engrenou. O camisa 9 ainda não balançou as redes pelo clube de General Severiano e atualmente é reserva de Rafael Navarro.

O novo técnico chega ao Rio de Janeiro nesta quarta-feira e já inicia os treinamentos com o grupo. Os rostos conhecidos com certeza ajudarão, mas o trabalho para recuperar o Botafogo passa bem além disto. A equipe está na 14ª colocação na Série B e a dez pontos do G4. Veja a tabela da Série B!ATLETAS DO BOTAFOGO COM ENDERSON MOREIRA

Diego CavalieriClube: Fluminense (2015)22 jogos - 8 vitórias, 4 empates e 10 derrotas26 gols sofridos

Marco AntônioClube: Bahia (2018/2019)13 jogos - 4 vitórias, 5 empates e 4 derrotasNenhum gol marcado

RicardinhoClube: Ceará (2019/2020)25 jogos - 11 vitórias, 6 empates e 8 derrotas2 gols marcados