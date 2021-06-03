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Novo surto? Após Arrascaeta, Flamengo tem três novos casos de Covid-19 no departamento de futebol

O auxiliar-técnico Nelson Junior, o analista de desempenho Leandro Costa e um roupeiro testaram positivo, foram afastados e estão cumprindo quarentena...
LanceNet

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Publicado em 

03 jun 2021 às 20:25

Publicado em 03 de Junho de 2021 às 20:25

Crédito: Reprodução/Fla TV
Além dos desfalques na data Fifa, o Flamengo tem outro problema para se preocupar. Após Arrascaeta testar positivo na apresentação à seleção uruguaia, outros três funcionários do clube foram diagnosticados com a Covid-19 nesta semana. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande, do jornal 'O DIA'.
+ GALERIA: veja fotos da recepção de Rodinei e da reapresentação do Flamengo no Ninho do UrubuTodos os três profissionais estão ligados ao dia a dia do futebol: o auxiliar-técnico Nelson Junior, o analista de desempenho Leandro Costa e um roupeiro, que não teve o nome revelado. Eles foram afastados imediatamente e não compareceram ao Ninho do Urubu nesta quinta-feira. Ainda segundo a reportagem, os três estão sentindo sintomas leves e iniciaram a quarentena.
Os novos casos levantam a hipótese de um novo surto no ambiente de futebol do Flamengo. O primeiro ocorreu em setembro de 2020, quando o clube chegou a ter 19 jogadores infectados pela Covid-19.
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Por outro lado, o departamento médico e a diretoria entendem que o protocolo do clube é eficaz e que um novo surto é pouco provável acontecer neste momento.

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