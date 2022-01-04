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futebol

Novo reforço do Vasco, Raniel pouco atuou nos últimos três anos

Atacante foi anunciado oficialmente nesta terça-feira...
LanceNet

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Publicado em 

04 jan 2022 às 19:48

Publicado em 04 de Janeiro de 2022 às 19:48

Após se reapresentar com apenas 19 jogadores e ainda perder outros quatro que testaram positivo para Covid-19, o Vasco anunciou a chegada de dois novos nomes para a temporada 2022: o meia Vitinho, emprestado pelo Corinthians até o fim do ano, e o atacante Raniel, cedido pelo Santos. O centroavante chega a São Januário após o Cruz-Maltino anunciar que não renovará os contratos de Cano e Daniel Amorim, opções da posição em 2021.
O novo atacante, porém, vem de três temporadas onde pouco atuou. Ainda no Cruzeiro, onde se destacou em 2017, o jogador começou a sofrer com lesões. Problemas nas coxas e no joelho o tiraram de 48 partidas pela equipe mineira em menos de três anos no clube. Negociado com o São Paulo por R$ 13 milhões, no segundo semestre de 2019, Raniel também foi um desfalque constante, disputando apenas 14 jogos.
Envolvido numa trocar com Vitor Bueno, se transferiu para o Santos, em 2020. E apesar do bom início, marcando dois gols na sua 3ª atuação, logo perdeu a titularidade e voltou a conviver com problemas médicos. O jogador testou positivo para Covid em setembro, logo após o retorno do futebol na pandemia, e chegou a atuar depois. Porém, poucos dias depois teve que ser internado em razão de uma trombose venosa profunda na perna direita, uma das possíveis sequelas do coronavírus.Raniel voltou a treinar somente cinco meses depois, já em 2021. No entanto, precisou ser submetido a uma cirurgia na perna para realizar um alongamento da musculatura posterior e a retirada de uma fibrose que limitava seus movimentos do tornozelo. Ao todo, foram nove meses sem jogar, até o seu retorno aos gramados em julho do ano passado.
Convivendo constantemente com lesões, Raniel entrou em campo somente 58 vezes nas últimas três temporadas, sendo 23 como titular. O atacante somou apenas 2.453 minutos em campo, segundo números do site OGol, e marcou sete gols.
ÚLTIMAS TEMPORADAS DE RANIEL- Dados do site OGol
2019 - Cruzeiro/São Paulo - 25 jogos (11 como titular) - 1138 minutos - 4 gols2020 - Santos - 14 jogos (9 como titular) - 801 minutos - 2 gols2021 - Santos - 19 jogos (3 como titular) - 514 minutos - 1 gol
Crédito: Atacantechegouaficar9mesessematuarnoSantos(IvanStorti/Santos

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