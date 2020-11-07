Novo reforço do Vasco, Jadson teve bons números na última temporada

Crédito: Jadson retorna ao futebol carioca (Divulgação/Portimonense

Em meio às eleições presidenciais que ocorrem neste sábado, em São Januário, o Vasco acertou a contratação do zagueiro Jadson, de 29 anos. O jogador estava no Portimonense, de Portugal, desde 2015, e chega ao clube carioca por empréstimo até o fim do Campeonato Brasileiro.

O defensor ainda não jogou na atual temporada pela equipe portuguesa, mas em 2019/2020, Jadson alcançou alguns números de destaque na principal competição nacional. Segundo dados do Sofascore, o novo reforço vascaíno foi o segundo atleta que mais realizou interceptações no Campeonato Português, com 67 em 31 atuações. Apenas duas a menos do que João Aurélio, do Moreirense.

Com seu 1,86m, Jadson foi ainda o 19º em cortes defensivos, com 94, e em chutes bloqueados, com 16. Forte fisicamente, foi também o 6º zagueiro que mais realizou desarmes no Português, com 44 roubos de bola. Veja mais números do jogador:

ESTATÍSTICAS DE JADSON NO PORTUGUÊS 19/20- Dados do Sofascore