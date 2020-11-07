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futebol

Novo reforço do Vasco, Jadson teve bons números na última temporada

Zagueiro chega do Portimonense, de Portugal...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 nov 2020 às 12:53

Publicado em 07 de Novembro de 2020 às 12:53

Crédito: Jadson retorna ao futebol carioca (Divulgação/Portimonense
Em meio às eleições presidenciais que ocorrem neste sábado, em São Januário, o Vasco acertou a contratação do zagueiro Jadson, de 29 anos. O jogador estava no Portimonense, de Portugal, desde 2015, e chega ao clube carioca por empréstimo até o fim do Campeonato Brasileiro.
O defensor ainda não jogou na atual temporada pela equipe portuguesa, mas em 2019/2020, Jadson alcançou alguns números de destaque na principal competição nacional. Segundo dados do Sofascore, o novo reforço vascaíno foi o segundo atleta que mais realizou interceptações no Campeonato Português, com 67 em 31 atuações. Apenas duas a menos do que João Aurélio, do Moreirense.
Com seu 1,86m, Jadson foi ainda o 19º em cortes defensivos, com 94, e em chutes bloqueados, com 16. Forte fisicamente, foi também o 6º zagueiro que mais realizou desarmes no Português, com 44 roubos de bola. Veja mais números do jogador:
ESTATÍSTICAS DE JADSON NO PORTUGUÊS 19/20- Dados do Sofascore
31 jogos3 gols0 assistências67 interceptações44 desarmes94 cortes defensivos16 chutes bloqueados2 erros que levaram ao gol

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