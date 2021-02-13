Novo reforço do Cruzeiro, Marcinho liderou estatísticas e foi um dos destaques da Série B

Crédito: Marcinho foi anunciado oficialmente pelo Cruzeiro (Divulgação/Cruzeiro

O Cruzeiro já começou a montagem do seu elenco para a temporada 2021. Nesta sexta-feira, o clube confirmou a chegada de três reforços oriundos da Série B: o lateral-esquerdo Alan Ruschel, campeão com a Chapecoense, o volante Matheus Barbosa, que estava no Cuiabá, e o meia Marcinho, do Sampaio Corrêa. Esse último, um dos principais nomes da competição.

Revelado pelo Londrina, o apoiador já passou também por Operário, Oeste, Brasil de Pelotas e Manama, do Bahrain. Mas foi no Sampaio, na última temporada, onde o jogador realmente se destacou. Autor de 8 gols e 5 assistências, Marcinho foi ainda o líder de passes para finalização no campeonato. Em 37 partidas, serviu seus companheiros 77 vezes, a maior marca da competição junto do experiente Elvis, do Juventude. Melhor para Caio Dantas, seu parceiro de ataque, que aproveitou para se sagrar o artilheiro da Segundo com 17 bolas na rede.

Mas nem só de assistências viveu o novo contratado do Cruzeiro. Para marcar oito vezes na Série B, Marcinho finalizou em 102 oportunidades, também o maior volume da disputa. O jogador, aliás, foi o único a romper a casa das 100 tentativas. Dessas, 37 foram na direção certa do gol, a 3ª maior marca. Veja mais números do reforço cruzeirense:

MARCINHO NA SÉRIE B 2020- Dados do Footstats