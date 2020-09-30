Novo protocolo da Conmebol ajuda Fla a relacionar Bruno Henrique e mais seis em jogo desta quarta

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

Uma mudança no protocolo médico da Conmebol para a Libertadores ajudou o Flamengo, que relacionou Bruno Henrique, Diego Ribas, Filipe Luís, Isla, Matheuzinho, Vitinho e Michael, que tiveram Covid-19, para o jogo desta noite contra o Independiente Del Valle, no Maracanã, às 21h30, pelo Grupo 1 da competição continental. As informações são do colunista Marcel Rizzo, do "Uol".

A entidade seguiu a sugestão da CBF e o novo protocolo permite aos clubes escalarem jogadores com testes positivos para Covid-19 desde que tenham ficado pelo menos dez dias isolados desde o primeiro diagnóstico. A mudança foi validada após o surto da doença em clubes como Boca Juniors e River Plate. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já tem aderido tal medida desde o dia 12 de agosto. O primeiro clube a ser liberado a atuar desta maneira foi o Atlético-GO. No duelo contra o Flamengo, quatro atletas do Dragão foram liberados pela entidade.

Segundo o chefe do departamento médico da CBF, Jorge Pagura, na época, a CBF estava seguindo recomendação do CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças) dos Estados Unidos, publicada em 22 julho, e que já era aceita pela OMS (Organização Mundial de Saúde).

- Essa norma diz que, depois do primeiro teste positivo de PCR, o isolamento de dez dias é suficiente para liberar o paciente - afirmou Pagura, que também faz parte do comitê médico da Conmebol.

Sendo assim, o CDC norte-americano segue estudos que comprovam que após 10 dias do primeiro diagnóstico positivo por PCR, um indivíduo assintomático não transmite mais a Covid-19. Vale destacar que o paciente não pode apresentar sintomas como febre, coriza ou dor de garganta.

A princípio, o primeiro protocolo da Conmebol proibia que qualquer jogador positivado entrasse em campo, porém ela decidiu mudar após a CBF apresentar seu protocolo e mostrar que até aquele momento não havia tido problemas com ele. Então, a entidade sul-americana alterou o seu guia médico e publicou o novo documento no dia 8 de setembro, uma semana antes da Libertadores retornar.

A alteração encontra-se nas "Recomendações" da página 19, no terceiro parágrafo do primeiro ponto. Nela, aparece que "em pessoas assintomáticas, o isolamento e outras precauções podem cessar dez dias depois da data da primeira prova PCR para a Covid-19". Sobre as viagens, o documento explica que a decisão das autoridades de saúde dos países prevalecerão.