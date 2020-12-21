Novo presidente do Conselho Deliberativo do Santos será aclamado nesta segunda

O Conselho Deliberativo do Santos aclamará na noite desta segunda-feira (21) o seu novo presidente. O registro das candidaturas se encerrou na última quinta-feira (17) e apenas Celso Jatene, que faz parte do grupo político do presidente eleito, Andrés Rueda, colocou o seu nome à disposição.
A tendência é que a aclamação de Celso seja feita nesta noite, assim como a posse do novo presidente, Andrés Rueda, o seu Comitê Gestor e dos 200 conselheiros eleitos.
Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogosJatene fez parte da situação e foi um dos apoiadores da campanha de Rueda, que elegeu o Conselho Deliberativo de forma unânime. Esse movimento já facilitou a apresentação de chapa única para o Egrégio, mas ainda existia a ressalva dos conselheiros natos, honorários e efetivos se movimentarem para apresentar um nome para oposição, o que não aconteceu.
Responsável pela Mesa Diretoria nos últimos três anos e ex-presidente do Santos Futebol Clube em duas ocasiões (1991 a 1993 e 2000 a 2009), Marcelo Teixeira deixará o cargo. O seu provável sucesso, inclusive, chegou a ser cogitado como candidato a presidência do Executivo santista, através do "Movimento dos Santistas", grupo que deu origem a chapa "União pelo Santos" que, por consequência, elegeu Rueda. A princípio, com a inclusão de Teixeira, o nome de Jatene foi apresentado como candidato à presidência, mas foi sucedido pelo de Rueda. Posteriormente, Marcelo Teixeira se desligou do grupo, alegando divergências que tiraram o movimento do propósito inicial de pacificação.