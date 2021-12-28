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Novo perfil do Botafogo? Com John Textor, Crystal Palace apostou na contratação de jogadores jovens

Eagles tiveram maior janela de transferências da sua história na Premier League com a chegada do investidor americano, que tem pré-contrato com a SAF do Botafogo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 dez 2021 às 05:00

Publicado em 28 de Dezembro de 2021 às 05:00

O que esperar do Botafogo no que diz respeito a contratações agora que a SAF do clube tem um pré-acordo com John Textor? Se levar em consideração o que acontece no Crystal Palace, outro clube que o americano possui ações e participação, o Alvinegro pode esperar um perfil definido no mercado.+ Entenda como devem ser os primeiros passos do Botafogo com John Textor
Os Eagles assumiram uma nova postura no mercado, indo atrás de jogadores jovens e com potencial de mercado. Logo na primeira janela com John Textor como um dos donos do clube, o Crystal Palace teve a janela de transferências com o maior gasto de sua história.
Foram gastos mais de 73 milhões de euros (R$ 468 milhões, na cotação atual) em oito jogadores. Antes, o Crystal Palace não havia passado de 50 milhões de euros no que diz respeito a gastos para reforçar o elenco em uma única janela de transferências.
A equipe inglesa teve a temporada com a média de atletas mais jovens desde 2017/18, quando os oito reforços, à época, tinham 21,5 anos nesta relação. Em 2021/22, a janela dos Eagles trouxeram à tona novos atletas com uma média de 23 anos.
Em um paralelo com o Botafogo, os contextos que os dois clubes estão inseridos são diferentes. Enquanto o Crystal Palace é um time consolidado na Premier League - apesar de não fazer grandes campanhas -, o Botafogo está retornando à Série A após ser o campeão da segunda divisão do Brasileirão.
John Textor e a Eagle Holding tem um pré-contrato assinado com a SAF do Glorioso e a tendência é que, nas próximas semanas, o acordo seja 100% concretizado. Aos poucos, uma mudança estrutural deve acontecer no Botafogo, que ainda não anunciou reforços para a temporada 2022.CONTRATAÇÕES DO CRYSTAL PALACE​Marc Guehi (21) - ChelseaJoachim Andersen (25) - LyonOdsonne Edouard (23) - Celtic​Michael Olise (19) - Reading​Will Hughes (26) - Watford​Jacob Montes (22) - Georgetown​Remi Matthews (27) - Sunderland​Conor Callagher (21) - Chelsea
Crédito: ConorCallagher,doCrystalPalace,chegounaúltimajanelaesedestaca(Foto:Divulgação/CPFC

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