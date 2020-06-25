Novo Mundial de Clubes ainda não tem data definida pela Fifa

Crédito: Giuseppe CACACE / AFP

O novo Mundial de Clubes da Fifa, que seria disputado em 2021, mas foi adiado em virtude da pandemia do novo coronavírus, ainda segue sem uma data definida. A competição estava marcada para junho do próximo ano, na China, mas com a remarcação da Eurocopa e da Copa América para o mesmo período, o torneio entre equipes ficou em segundo plano.

Segundo o presidente da Fifa, Gianni Infantino, a entidade segue analisando opções para confirmar a competição, que a partir de agora terá 24 equipes. Nesta quarta-feira, em coletiva virtual, o dirigente falou sobre o tema.

- Estamos analisando se o melhor é 2021, 2022, 2023. Tudo está aberto. O que é importante para mim, para a Fifa, é para ajudar quem precisa de ajuda. Espero que logo a gente possa decidir e anunciar quando o torneio será disputado. Mas agora a prioridade é outra, é ajudar - disse Infantino.

Vencedor da Copa Libertadores em 2019, o Flamengo tem presença garantida no novo Mundial. O Rubro-Negro é o único sul-americano confirmado até o momento, já que os critérios para escolha serão determinados por cada confederação.