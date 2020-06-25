Novo Mundial de Clubes ainda não tem data definida pela Fifa

O novo Mundial de Clubes da Fifa, que seria disputado em 2021, mas foi adiado em virtude da pandemia do novo coronavírus, ainda segue sem uma data definida. A competição estava marcada para junho do próximo ano, na China, mas com a remarcação da Eurocopa e da Copa América para o mesmo período, o torneio entre equipes ficou em segundo plano.
Segundo o presidente da Fifa, Gianni Infantino, a entidade segue analisando opções para confirmar a competição, que a partir de agora terá 24 equipes. Nesta quarta-feira, em coletiva virtual, o dirigente falou sobre o tema.
- Estamos analisando se o melhor é 2021, 2022, 2023. Tudo está aberto. O que é importante para mim, para a Fifa, é para ajudar quem precisa de ajuda. Espero que logo a gente possa decidir e anunciar quando o torneio será disputado. Mas agora a prioridade é outra, é ajudar - disse Infantino.
Vencedor da Copa Libertadores em 2019, o Flamengo tem presença garantida no novo Mundial. O Rubro-Negro é o único sul-americano confirmado até o momento, já que os critérios para escolha serão determinados por cada confederação.
POSSIBILIDADE DE ACONTECER EM 2022Em abril, o jornal "As", da Espanha, publicou que a competição será realizada em junho de 2022, a cinco meses do início da Copa do Mundo do Qatar. O torneio substituirá a Copa das Confederações no calendário da Fifa, que deixará de existir. O novo Mundial também será disputado a cada quatro anos.E MAIS:Fifa anuncia início das eliminatórias para Copa de 2022 em setembro; estreia será só para América do Sul e EuropaDAZN exibe quartas de final da FA Cup, com gigantes ingleses em campoManchester United e Fred conversam sobre renovação de contrato do meiaBundesliga estuda volta dos torcedores nos estádios E MAIS: