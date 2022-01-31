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Novo local: clássico entre Flamengo e Fluminense será disputado no Estádio Nilton Santos

O Fla-Flu chegou a ser marcado para o Mané Garrincha, em Brasília, e, na sequência, para o Raulino de Oliveira, em Volta Redonda...
LanceNet

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Publicado em 

31 jan 2022 às 18:13

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 18:13

O Fla-Flu não será mais disputado no Estádio Raulino de Oliveira. Nesta segunda-feira, a Ferj confirmou a mudança do local da partida para o Estádio Nilton Santos. Agora, Flamengo e Fluminense realizarão o primeiro clássico carioca de 2022 no município Rio de Janeiro.> Formação com três zagueiros deve ser utilizada por Paulo Sousa até o Fla-FluAinda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSWVale lembrar que, inicialmente, a partida estava marcada para acontecer no Mané Garrincha, em Brasília. No entanto, na última semana, o Governo do Distrito Federal vetou a presença de público através de um decreto assinado pelo governador Ibaneis Rocha, o que desestimulou as partes interessadas. O motivo da decisão foi a alta de casos de Covid-19 na região, além da baixa quantidade de leitos de UTI.
> Veja e simule a tabela do Cariocão
Assim, o clássico chegou a ser transferido para Volta Redonda, mas mudou novamente, dessa vez, para o Nilton Santos. Antes do confronto, o Flamengo enfrenta o Boavista na quarta-feira, e o Fluminense terá o Audax, na quinta, pela frente.
O Fla-Flu acontece no domingo, às 16h, pela quarta rodada do Campeonato Carioca. O jogo terá transmissão em tempo real do LANCE!.
Crédito: Primeiroclássicocariocade2022serárealizadonoNiltonSantos(Foto:VitorSilva/SSPress/BFR

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