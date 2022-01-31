Novo local: clássico entre Flamengo e Fluminense será disputado no Estádio Nilton Santos

O Fla-Flu não será mais disputado no Estádio Raulino de Oliveira. Nesta segunda-feira, a Ferj confirmou a mudança do local da partida para o Estádio Nilton Santos. Agora, Flamengo e Fluminense realizarão o primeiro clássico carioca de 2022 no município Rio de Janeiro.> Formação com três zagueiros deve ser utilizada por Paulo Sousa até o Fla-FluAinda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSWVale lembrar que, inicialmente, a partida estava marcada para acontecer no Mané Garrincha, em Brasília. No entanto, na última semana, o Governo do Distrito Federal vetou a presença de público através de um decreto assinado pelo governador Ibaneis Rocha, o que desestimulou as partes interessadas. O motivo da decisão foi a alta de casos de Covid-19 na região, além da baixa quantidade de leitos de UTI.