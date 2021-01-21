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futebol

Novo líder do Brasileiro, Inter bate recordes com Abel Braga

Colorado assumiu a ponta após golear o São Paulo, no Morumbi...
LanceNet

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Publicado em 

21 jan 2021 às 13:38

Publicado em 21 de Janeiro de 2021 às 13:38

Crédito: Abel Braga tem bom aproveitamento no Internacional (Divulgação/Internacional
Muito criticado em suas últimas passagens por Flamengo, Cruzeiro e Vasco, Abel Braga vem dando a volta por cima no Internacional. Campeão da Libertadores e do Mundial em 2006 com o Colorado, o treinador está em sua sexta passagem pelo clube e já alcança novos recordes e marcas.
A goleada dessa quarta-feira, sobre o São Paulo, por 5 a 1, que colocou os gaúchos na liderança do Campeonato Brasileiro, foi a maior já sofrida pelo Tricolor dentro do Morumbi. Esse foi também o maior placar da história do confronto entre os dois times.
O triunfo foi o 7º consecutivo no Brasileiro, a maior marca do Inter na era dos pontos corridos e a segunda da história, ficando atrás apenas do time de 1978, recordista com oito vitórias seguidas. Número que os comandados de Abel podem igualar na próxima rodada, quando irão encarar o Grêmio no clássico estadual.

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