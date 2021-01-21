Novo líder do Brasileiro, Inter bate recordes com Abel Braga

Crédito: Abel Braga tem bom aproveitamento no Internacional (Divulgação/Internacional

Muito criticado em suas últimas passagens por Flamengo, Cruzeiro e Vasco, Abel Braga vem dando a volta por cima no Internacional. Campeão da Libertadores e do Mundial em 2006 com o Colorado, o treinador está em sua sexta passagem pelo clube e já alcança novos recordes e marcas.

A goleada dessa quarta-feira, sobre o São Paulo, por 5 a 1, que colocou os gaúchos na liderança do Campeonato Brasileiro, foi a maior já sofrida pelo Tricolor dentro do Morumbi. Esse foi também o maior placar da história do confronto entre os dois times.