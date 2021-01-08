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Novo hábito? Por que Abel Ferreira assistiu ao treino do Palmeiras na arquibancada do CT

Treinador acompanhou a atividade de quinta-feira (7) afastado do gramado e orientando os seus jogadores individualmente
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LanceNet

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Publicado em 

08 jan 2021 às 16:30

Publicado em 08 de Janeiro de 2021 às 16:30

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Um fato curioso chamou a atenção dos torcedores do Palmeiras nas fotos do treinamento desta última quinta-feira (7). Abel Ferreira deixou o gramado 1 da Academia de Futebol para acompanhar a atividade do último degrau da arquibancada.
Apesar do inédito comportamento ao público, não surpreende que o português tenha preferido assistir ao treinamento com uma visão mais privilegiada. Em todos os jogos do Palmeiras, pelo menos um auxiliar do clube, geralmente Andrey Lopes, assiste ao jogo do ponto mais alto do estádio.
Ver a partida de cima traz uma outra visão tática do jogo e ajuda a comissão técnica a ajustar posicionamentos e corrigir erros de entrosamento das ‘linhas’ de marcação da equipe. Além de também perceber as falhas e as brechas do adversário. Apesar da distância dos jogadores, Abel Ferreira não deixou de gritar para tentar orientar o time, que treinava sob a supervisão de seus auxiliares técnicos. Acompanhado de um caderno e uma caneta, o comandante alviverde fazia anotações do que achava necessário.
Luiz Adriano, Viña, Marcos Rocha e Gustavo Gómez foram alguns dos atletas que conversaram ao pé do ouvido com o treinador.
Abel Ferreira tem um grande dilema para resolver nesta sexta-feira (8), uma vez que o clube segue com chances de título no Brasileirão, porém tem uma viagem desgastante até o Recife, dias antes do jogo de volta diante do River Plate, pela semifinal da Copa Libertadores, na próxima terça-feira (12).

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