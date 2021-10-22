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futebol

Novo garoto do Ninho: meia de 16 anos assina contrato com o Flamengo

Fábio Mondoni chega ao Ninho tendo passagem pelas divisões de base do Palmeiras...
LanceNet

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Publicado em 

22 out 2021 às 17:40

Publicado em 22 de Outubro de 2021 às 17:40

Crédito: Divulgação
Fábio Mondoni, de 16 anos, assinou contrato com o Flamengo nesta sexta-feira. O meia-atacante chega ao Ninho do Urubu com uma passagem pelas divisões de base do Palmeiras, clube pelo qual conquistou os títulos do Campeonato Paulista Sub-11 e Sub-13. Nos últimos anos, o jovem estava morando na Itália. O vínculo de Fábio Mondoni com o Flamengo é válido até dezembro de 2023.- Enorme satisfação em vestir essa que é uma das camisas mais pesadas do futebol mundial. Com certeza a realização de um sonho de todo atleta assinar um contrato profissional! Agradeço ao Flamengo pela confiança e podem ter certeza que vou dar tudo de mim com esse manto. Grato muito a Deus pela oportunidade! Obrigado também a minha família e ao meu staff por todo o suporte - publicou o meia Fábio Mondoni, reforço dos "Garotos do Ninho".
Fábio Mondoni deixou o Palmeiras no primeiro semestre de 2019, quando se mudou para a cidade de Turim, na Itália, acompanhado dos pais e irmão.

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