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Novo dono do Cruzeiro, Ronaldo já tem uma 'herança' de R$ 50 milhões em dívidas imediatas na FIFA

Raposa tem débitos pela compra do meia Rodriguinho, em 2019, não pago ao Pyramids, além de R$ 20 milhões do Transfer Ban...
LanceNet

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Publicado em 

27 dez 2021 às 17:05

Publicado em 27 de Dezembro de 2021 às 17:05

A “herança” que Ronaldo Fenômeno, dono da SAF do clube mineiro, receberá do “Cruzeiro Velho” é um grande passivo financeiro que terá de ser resolvido pelo dono da Raposa.A primeira é uma dívida de R$ 20 milhões na Fifa para a derrubada do Transfer Ban e liberar o registro de novos jogadores. A outra é preocupação é um débito de R$ 30 milhões de dívidas com o Pyramids, do Egito, pela compra do meia Rodriguinho, que já deixou o clube.
O valor foi atualizado pelo presidente do clube, agora associação civil, Sérgio Santos Rodrigues. - Por exemplo, R$ 20 milhões de transfer ban que a gente está, é ele (Ronaldo) quem vai pagar. Em tese, essa é uma dívida da associação, mas, se não pagar, não tem futebol. Ano que vem vamos ter de novo uma grande, do Rodriguinho, que foi comprado e mais uma vez não foi pago. Salvo engano, é mais de R$ 30 milhões do Rodriguinho - disse Sérgio ao canal da Máfia Azul, organizada do clube, que prosseguiu: - Estou falando de um investimento que precisa ser feito, é para garantir uma operação boa no ano que vem, para não ter atraso de salário e punição na Fifa - explicou Sérgio Rodrigues.
O Cruzeiro foi condenado pela Fifa em dezembro de 2020 para pagar 3 milhões de dólares (cerca de R$ 17 milhões) ao clube egípcio pelo não pagamento de quatro parcelas de 500 mil dólares, mais uma parcela de 1 milhão de dólares, não pagas entre dezembro de 2019 e dezembro de 2020, pela compra de Rodriguinho, em 2019. A Raposa também foi condenada a pagar 300 mil dólares (R$ 1,7 milhão) de multa. O clube mineiro recorreu, mas ainda não teve veredito do seu pedido de revisão do caso.
Crédito: DonodaRaposa,RonaldoteráquelidarcomdívidasdoCruzeiro(ReproduçãoL!TV

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