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Novo dono da lateral direita, Heitor se destaca defensivamente em estreia do Inter no Gauchão

Cria da base do Colorado, jogador foi quem mais roubou bolas e interceptou passes na vitória de ontem sobre o Juventude
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LanceNet

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Publicado em 

27 jan 2022 às 13:40

Publicado em 27 de Janeiro de 2022 às 13:40

Novo dono da lateral direita do Internacional após a saída de Henzo Saravia, Heitor começou bem a temporada de 2022 com a camisa do colorado. O cria da base do Colorado foi o jogador que mais desarmou e interceptou passes na vitória desta quarta-feira sobre o Juventude, por 2 a 1, na estreia do Campeonato Gaúcho. Segundo estatísticas do site 'Footstats', Heitor contribuiu com 4 desarmes e 3 interceptações, sendo assim o jogador mais efetivo em termos defensivos do duelo.> Apesar da vitória, Alexander Medina projeta mudanças para o próximo jogo do Inter
Cria das categorias de base do Internacional, Heitor estreou na equipe profissional em 2019, com apenas 18 anos de idade. O lateral-direito é conhecido por seus cruzamentos certeiros, garra e identificação com o clube, por já ter declarado que é torcedor de arquibancada do Colorado na infância. Desde sua subida ao elenco principal, Heitor disputou 76 jogos e marcou dois gols.
Agora comandado pelo técnico uruguaio Alexander Medina, o Internacional voltará a campo pelo Campeonato Gaúcho no próximo sábado, dia 29, para enfrentar o União Frederiquense.
Crédito: HeitoremaçãopeloInternacional(Foto:Divulgação/Internacional

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