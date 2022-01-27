Novo dono da lateral direita, Heitor se destaca defensivamente em estreia do Inter no Gauchão

Novo dono da lateral direita do Internacional após a saída de Henzo Saravia, Heitor começou bem a temporada de 2022 com a camisa do colorado. O cria da base do Colorado foi o jogador que mais desarmou e interceptou passes na vitória desta quarta-feira sobre o Juventude, por 2 a 1, na estreia do Campeonato Gaúcho. Segundo estatísticas do site 'Footstats', Heitor contribuiu com 4 desarmes e 3 interceptações, sendo assim o jogador mais efetivo em termos defensivos do duelo.> Apesar da vitória, Alexander Medina projeta mudanças para o próximo jogo do Inter