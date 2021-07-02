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Novo contrato de Cantillo com o Corinthians aparece no BID e confirma compra do volante

Registro do vínculo definitivo foi publicado no Boletim Informativo Diário da CBF na última quinta-feira. Colombiano teve sua transferência quitada pelo Timão no início da semana...

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 09:00

LanceNet

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Publicado em 

02 jul 2021 às 09:00
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Após quitar a compra em definitivo de Cantillo junto ao Junior Barranquilla-COL no início desta semana, o Corinthians registrou o novo contrato do jogador na CBF e seu nome já apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) na última quinta-feira. Agora, com vínculo até dezembro de 2023, ele está liberado para jogar sábado, diante do Internacional, pela nona rodada do Brasileirão.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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De acordo com o contrato selado entre os clubes em 2020, o prazo para o pagamento dessa última parcela seria na última quarta-feira, mas o Alvinegro se antecipou e efetuou o depósito de 900 mil dólares (R$ 4,4 milhões) nos cofres colombianos na terça, garantindo assim o repasse definitivo do atleta. Até o momento, ele estava emprestado pelo Junior Barranquilla.
Foi a quarta parcela paga pelo Timão para garantir a compra do volante. A primeira quitada em janeiro de 2020, no valor de 900 mil dólares (cerca de R$ 3,8 milhões na cotação da época), a segunda em julho de 2020, no valor de 600 mil dólares (cerca de R$ 3,2 milhões na cotação da época) e a terceira em dezembro no valor de 650 mil dólares (R$ 3,4 milhões na cotação da época).
Ao todo, o Corinthians gastou 3,050 milhões de dólares na compra de Cantillo, ou R$ 14,8 milhões levando em conta as cotações da moeda em cada época. O jogador assinou contrato definitivo até dezembro de 2023.
Cantillo tem sido um dos principais jogadores da espinha dorsal de Sylvinho, que busca armar um esquema que possa "proteger" o colombiano e liberá-lo para iniciar jogadas com seus característicos lançamentos. Desde janeiro de 2020 no Corinthians, o volante tem 59 jogos com a camisa alvinegra.

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