Novo Comitê de Gestão do Santos tem primeira reunião nesta segunda

O novo Comitê de Gestão do Santos começa a decidir os próximos passos do clube em uma reunião na noite desta segunda-feira, a primeira desde o início do mandato de Andrés Rueda.Apesar de a nova diretoria já estar atuando, inclusive nas negociações por Luan Peres e Lucas Veríssimo, e de Andrés Rueda ter sido apresentado ao elenco no último sábado, algumas diretrizes da gestão devem sair da reunião desta segunda-feira.A reunião deve começar a colocar em prática o planejamento do clube para as mais variadas áreas, como marketing, categorias de base, futebol feminino, etc. No futebol feminino, por pedido de Andrés Rueda, já foi feita a renovação com a grande maioria das atletas. O técnico Guilherme Giudice, apesar de ter o trabalho muito questionado, deve ser mantido.No profissional, o clube não deve fazer mudanças drásticas nesse primeiro momento. Felipe Ximenes, superintendente de esportes, tem contrato até o final do Campeonato Brasileiro e seguirá ao menos até as semifinais da Libertadores, mas já terá a companhia frequente de José Renato Quaresma, membro do CG que será responsável por acompanhar de perto o futebol. Ele, inclusive, viaja com o time para a Argentina. Já Márcio Santos deve ser desligado.