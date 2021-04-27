Novo casaco do Botafogo começa a ser vendido nas lojas; veja preços

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As lojas do Botafogo foram abastecidas com uma novidade durante esta semana. O novo casaco do clube, produzido junto à marca italiana Kappa, começou a ser vendido nos locais licenciados pelo Glorioso.

O perfil "Vivendo o Botafogo" publicou a foto do modelo do agasalho no Twitter e o LANCE! confirmou que a peça procede. O casaco faz parte da nova coleção de uniformes da Kappa para o Alvinegro - antes, o primeiro uniforme, com as tradicionais listras alvinegras, já havia sido lançado.

O preço da peça é de R$ 379,90 o masculino e R$ 369,90 para o feminino. Sócios-torcedores possuem 10% de desconto em qualquer compra realizada nas lojas oficiais do Botafogo.