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Novo casaco do Botafogo começa a ser vendido nas lojas; veja preços

Agasalho faz parte das novas partes de peças de uniforme produzidas pela Kappa...

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 20:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 abr 2021 às 20:26
Crédito: Reprodução
As lojas do Botafogo foram abastecidas com uma novidade durante esta semana. O novo casaco do clube, produzido junto à marca italiana Kappa, começou a ser vendido nos locais licenciados pelo Glorioso.
O perfil "Vivendo o Botafogo" publicou a foto do modelo do agasalho no Twitter e o LANCE! confirmou que a peça procede. O casaco faz parte da nova coleção de uniformes da Kappa para o Alvinegro - antes, o primeiro uniforme, com as tradicionais listras alvinegras, já havia sido lançado.
O preço da peça é de R$ 379,90 o masculino e R$ 369,90 para o feminino. Sócios-torcedores possuem 10% de desconto em qualquer compra realizada nas lojas oficiais do Botafogo.
O casaco traz uma mescla de cores, tendo o peito de branco e o resto preenchido em preto. As mangas estão com os símbolos da Kappa de forma seguida, algo tradicional nos uniformes da marca.

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