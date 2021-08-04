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Novo camisa 11 do Corinthians, Giuliano se diz ansioso por estreia contra o Santos: 'Quero ser útil'

Reforço corintiano já treina com bola há duas semanas, está registrado no BID, mas é cauteloso quanto a condição ideal de jogo: 'Prefiro progredir e evluir'...

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 14:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 ago 2021 às 14:53
Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
Apto para estrear no Corinthians, o meia Giuliano, primeiro reforço do clube na temporada, está ansioso para atuar já no próximo domingo (8), no clássico contra o Santos, na Vila Belmiro, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 16h.
Apresentado oficialmente nesta quarta-feira (4), o atleta vestirá a camisa 11 e afirma que poderá atuar até mesmo durante os 90 minutos contra o Peixe.
- Tô ansioso. Faz três meses que não jogo. Tô evoluindo a parte física. Tô à disposição. Minha vontade é estrear domingo. Ainda não conversei com o Sylvinho. A minha vontade é de estar no jogo. Se não para iniciar, jogar 10, 15, 35 minutos. Quero ser útil para a equipe do Corinthians – disse o jogador.
>> Baixe o app do LANCE! e simule os próximos jogos>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosGiuliano e Sylvinho se conhecem ‘de outros carnavais’. A dupla trabalhou junta na Seleção Brasileira, em 2018, quando à época o atual treinador corintiano fazia parte da comissão técnica de Tite.
- Já trabalhei com ele (Sylvinho) na Seleção. Sei o que ele entende como jogo, como trabalha.
já trabahei com ele na seleção, o que ele entende coo jogo, como trabalha, s equiser contar comigo no doi9ingo estou a disposiç~çao, pra cinco mi8nuitos, 10, 45 ou jogo todo. Se tiver condições de star eu gostaria
Sem atuar desde abril, quando realizou a sua última partida pelo Istambul Basaksehir, da Turquia, clube que ele defendia antes de chegar ao Timão, Giuliano se sente bem fisicamente, mas é cauteloso ao falar sobre estar 100% em condições de jogo.
- Me sinto bem fisicamente. Estou ganhando ritmo de treino, mas é muito diferente de jogo, 90 minutos, condição normal. É muito subjetivo quanto o corpo vai aguentar. Eu me sinto bem, mas quando for para uma situação específica sentirei como está realmente. Não consigo dizer quantos jogos. É uma questão de jogar. Prefiro progredir e evoluir. O fato de não jogar no meio de semana, dá mais tempo de treinamento. Estou adquirindo esse ritmo, mas preciso de algum tempo para estar 100%. Não sei quantos jogos, mas preciso de tempo para isso.
Registrado no BID, Giuliano já treina com bola há duas semanas é presença praticamente certa entre os relacionados no Clássico Alvinegro deste fim de semana.

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