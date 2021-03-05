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Novidades na Colina: Vasco divulga mudanças no futebol e anuncia supervisor e preparador de goleiros

Cruz-Maltino anuncia o desligamento de 15 profissionais, e traz Rodrigo Ramos, ex-São Paulo, como Supervisor de Futebol e Daniel Crizel para o lugar de Carlos Germano...

Publicado em 05 de Março de 2021 às 13:50

LanceNet

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Publicado em 

05 mar 2021 às 13:50
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
Com o início de uma nova temporada, o Vasco divulgou, nesta sexta, diversas mudanças nos profissionais que compõem o futebol do clube. Foram anunciados um novo supervisor e um preparador de goleiros para o lugar do ídolo Carlos Germano, que deixou o Cruz-Maltino na quinta. Além disso, o clube confirmou os nomes de Gabriel Cabo e Fábio Cortez, como auxiliares do técnico Marcelo Cabo.
> Confira a classificação do Campeonato Carioca
Para o cargo de Supervisor de futebol, o Gigante da Colina anunciou Rodrigo Ramos, ex-São Paulo, e como preparador de goleiros, Daniel Crizel, que tem passagens pelo Bahia e por seleções de base. Com isso, Fabiano Lunz assume a gerência do departamento.
Na comissão técnica de Marcelo Cabo, o novo preparador físico será o profissional Tiago Melsert. Na área médica foram anunciados Gustavo Caldeira, ex-Flamengo, que assume a direção do departamento, Ricardo Bastos (médico) e Eduardo Calçada (fisioterapeuta), que trabalharão ao lado do médico Marcos Teixeira, que segue na equipe.
> Confira mais notícias sobre o Vasco da Gama
O presidente Jorge Salgado ainda não escolheu um profissional para ocupar a Vice-presidência de futebol. Dessa forma, o departamento será gerido pelo diretor-executivo Alexandre Pássaro, que assumiu no início do ano e já está à frente das mudanças estruturais do elenco cruz-maltino, auxiliando Marcelo Cabo. Cabe salientar, que o mandatário prometeu em janeiro que o novo VP seria apresentado após o Brasileirão 2020.
Diretor Executivo de Futebol: Alexandre PássaroGerente de Futebol: Fabiano LunzSupervisor de Futebol: Rodrigo RamosTreinador: Marcelo CaboAuxiliares Técnicos: Gabriel Cabo e Fábio CortezPreparadores Físicos: Tiago Melsert e Daniel FélixTreinador de Goleiros: Daniel CrizelAnalistas de Desempenho: Lucas Vergne, Eduardo Iung e Thiago HildebrandtDiretor Médico: Gustavo CaldeiraMédicos: Ricardo Bastos e Marcos TeixeiraFisioterapeutas: Eduardo Calçada, Alexandre Barbosa, Aldo Mattos e Márcio MonteiroCoordenador Científico: Marcos CézarFisiologista: Gustavo HenriquesNutricionista: Paulo CavalcantiPsicóloga: Maíra RuasMassagistas: Arilson Silva, Robson Ferraz e Rodrigo BarrosRoupeiros: Alcides Manfrini e Nilton Lima

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