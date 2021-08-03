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Novidade no treino do Corinthians, Renato Augusto não esconde ansiedade de voltar a jogar

Nesta segunda-feira (2), meia treinou com bola pela primeira vez desde que retornou ao Timão: 'Estava com saudade de poder jogar'...

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 21:06

LanceNet

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Publicado em 

02 ago 2021 às 21:06
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Renato Augusto foi a novidade do Corinthians na atividade realizada na manhã desta segunda-feira (2), no CT Joaquim Grava. Anunciado pelo clube no último dia 22 de julho, o meia, que retorna ao Timão após seis anos, treinou com bola pela primeira vez na sua nova passagem pelo Parque São Jorge, e admitiu saudade em bater uma bola.
- Estava com saudade de poder jogar e estar em grupo. Fico feliz de estar me sentido bem e trabalhar. Tentar me readaptar o mais rápido possível ao futebol brasileiro e ao time para ajudar da melhor maneira possível – disse o atleta.
>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!Sem jogar desde dezembro do ano passado, quando veio passar as festas de fim de ano no Brasil e não conseguiu retornar à China, por conta das restrições impostas pelo país asiático em decorrência da pandemia do novo coronavírus, Renato passou a última semana trabalhando apenas na parte interna do Centro de Treinamentos corintiano.
O meia, que atuou durante as últimas seis temporadas pelo Beijing Guoan, busca se condicionar fisicamente. Há a expectativa de que ele seja relacionado já para o próximo compromisso corintiano, no domingo (8), às 16h, contra o Santos, na Vila Belmiro, pela 15ª rodada do Brasileirão.
Durante essa semana, o Departamento Físico corintiano irá monitorar a situação do meia.
Além disso, a diretoria do Timão trabalha para regularizar a situação do atleta, para que ele e Giuliano, outra contratação do clube para a temporada, sejam registrados até o fim de semana, já que a janela de transferências internacionais já está aberta.

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