Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Novidade no Dérbi, Gabriel Veron comemora sequência no Palmeiras: 'Vou ganhando confiança'
futebol

Novidade no Dérbi, Gabriel Veron comemora sequência no Palmeiras: 'Vou ganhando confiança'

Depois de sofrer em anos anteriores que atrapalharam suas oportunidades no Verdão, o jovem atacante vem tendo papel importante para Abel Ferreira na temporada 2022...

Publicado em 24 de Abril de 2022 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 abr 2022 às 07:00
Ter o peso de ser uma das maiores promessas do futebol brasileiro não é fácil, principalmente quando as lesões atrapalharam o curso natural da história. Foi isso que aconteceu com Gabriel Veron no Palmeiras, mas que hoje faz parte do passado, já que ele vem ganhando cada vez mais espaço com Abel Ferreira e emplacou a maior sequência atual de jogos entre todos do elenco alviverde.GALERIA> Veja os clubes do Brasileirão que mais se reforçaram desde janeiro
TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2022 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
Novidade do técnico português para o Dérbi contra o Corinthians, no último sábado, o jovem atacante de 19 anos entrou na vaga que seria de Gustavo Scarpa, naquele que é considerado o time titular do Verdão. No entanto, a presença de Veron tem sido tão constante, que talvez ele seja atualmente o 12º jogador para Abel. Tanto é que ele já tem 12 partidas consecutivas atuando, seja como titular, seja saindo do banco, maior sequência do grupo.Em entrevista na zona mista da Arena Barueri após a vitória por 3 a 0 sobre o Corinthians, Veron falou sobre o seu momento vestindo a camisa do Palmeiras. Sem as lesões que impediram sua sequência em anos anteriores, com a dedicação nos treinos e com a preparação que o clube deu nesse período, ele vem ganhando cada vez mais confiança para fazer o que melhor sabe.
- Me sinto muito feliz por estar ganhando oportunidades, jogador sempre quer estar jogando, quer estar atuando, e quando você atua mais, você vai ganhando confiança, vai tendo mais sequência. Fico feliz, todo dia eu trabalho para poder estar em campo ajudando meus companheiros, e quando eu não estou jogando, eu trabalho mais ainda para poder ganhar oportunidade e mostrar o meu melhor - declarou o atacante palmeirense.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como a Terra mudou em 58 anos: o que revelam as fotos icônicas das missões Apollo 8 e Artemis 2
Trégua no Irã: Trump volta a dizer que não pretende prorrogar cessar-fogo
Mercado livre de energia, ações, investimento, rede elétrica
Crise silenciosa no mercado de energia acende alerta no setor

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados