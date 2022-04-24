Novidade no Dérbi, Gabriel Veron comemora sequência no Palmeiras: 'Vou ganhando confiança'

Ter o peso de ser uma das maiores promessas do futebol brasileiro não é fácil, principalmente quando as lesões atrapalharam o curso natural da história. Foi isso que aconteceu com Gabriel Veron no Palmeiras, mas que hoje faz parte do passado, já que ele vem ganhando cada vez mais espaço com Abel Ferreira e emplacou a maior sequência atual de jogos entre todos do elenco alviverde.GALERIA> Veja os clubes do Brasileirão que mais se reforçaram desde janeiro

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Novidade do técnico português para o Dérbi contra o Corinthians, no último sábado, o jovem atacante de 19 anos entrou na vaga que seria de Gustavo Scarpa, naquele que é considerado o time titular do Verdão. No entanto, a presença de Veron tem sido tão constante, que talvez ele seja atualmente o 12º jogador para Abel. Tanto é que ele já tem 12 partidas consecutivas atuando, seja como titular, seja saindo do banco, maior sequência do grupo.Em entrevista na zona mista da Arena Barueri após a vitória por 3 a 0 sobre o Corinthians, Veron falou sobre o seu momento vestindo a camisa do Palmeiras. Sem as lesões que impediram sua sequência em anos anteriores, com a dedicação nos treinos e com a preparação que o clube deu nesse período, ele vem ganhando cada vez mais confiança para fazer o que melhor sabe.