Novidade na Colina: Vasco quita salários de maio e está em dia com atletas e funcionários

Crédito: Vasco pagou nesta sexta os salários de jogadores e funcionários e está em dia (Rafael Ribeiro / Vasco

O Vasco efetuou o pagamento da folha salarial do mês de maio a atletas e colaboradores nesta sexta-feira. Dessa forma, o clube carioca está com os salários em dia. A informação foi incialmente divulgada pelo "Ge", e confirmada pela reportagem do LANCE!

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Com isso, é o segundo mês em que o Gigante da Colina realiza o pagamento antes do dia 20. Por lei, o vencimento é no dia 5, porém há um antigo acordo vigente com jogadores e colaboradores para que os pagamentos sejam efetuados até o dia 20 de cada mês.

No entanto, vale destacar que ainda há em aberto alguns acordos de dívidas antigas, da gestão do ex-presidente Alexandre Campello. Esses valores são referentes do acerto realizado com elenco no ano passado, no início da pandemia,

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Com a venda de Talles Magno para o NY City no valor de R$ 42 milhões, o diretor de futebol Alexandre Pássaro, no mês passado, confirmou que o clube colocou os salários em dia durante uma coletiva de imprensa.