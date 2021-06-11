Novidade na Colina: Vasco quita salários de maio e está em dia com atletas e funcionários

O Vasco efetuou o pagamento da folha salarial do mês de maio a atletas e colaboradores nesta sexta-feira. Dessa forma, o clube carioca está com os salários em dia. A informação foi incialmente divulgada pelo "Ge", e confirmada pela reportagem do LANCE!
> Confira a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro
Com isso, é o segundo mês em que o Gigante da Colina realiza o pagamento antes do dia 20. Por lei, o vencimento é no dia 5, porém há um antigo acordo vigente com jogadores e colaboradores para que os pagamentos sejam efetuados até o dia 20 de cada mês.
No entanto, vale destacar que ainda há em aberto alguns acordos de dívidas antigas, da gestão do ex-presidente Alexandre Campello. Esses valores são referentes do acerto realizado com elenco no ano passado, no início da pandemia,
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
Com a venda de Talles Magno para o NY City no valor de R$ 42 milhões, o diretor de futebol Alexandre Pássaro, no mês passado, confirmou que o clube colocou os salários em dia durante uma coletiva de imprensa.
Este pagamento faz parte das promessas do presidente Jorge Salgado em sua posse no dia 25 de janeiro. Na ocasião, o mandatário afirmou que tentaria colocar os salários em dia do Cruz-Maltino. No último mês, a direção divulgou o balanço financeiro (dívida de R$ 832 milhões) e do plano de 100 dias da gestão.