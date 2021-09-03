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Novidade na Colina: Vasco anuncia parceria com seguradora; o primeiro patrocínio da gestão Salgado

Cruz-Maltino assinou com a 'Forte Aliança', associação de benefícios especializada em proteção veicular com assistência 24 horas, clube de vantagens e assistência residencial...

Publicado em 03 de Setembro de 2021 às 15:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 set 2021 às 15:48
Crédito: Vasco anuncia novo patrocínio, que já estampará o uniforme nesta noite contra o Brasil-RS (Rafael Ribeiro/Vasco
O Vasco anunciou, nesta sexta-feira, uma parceria com a seguradora Forte Aliança, o primeiro patrocínio da gestão do atual presidente Jorge Salgado. A empresa estampará o omoplata do uniforme, acima da Cruz de Malta e do símbolo da Kappa, fornecedora de material esportivo, a partir desta noite, no jogo diante do Brasil de Pelotas, pela Série B. Além disso, também estará presente em diversas atrações da VascoTV e nas redes sociais.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro De acordo com o clube carioca, a Forte Aliança irá repassar 100% das arrecadações em adesão de cada vascaíno que se tornar um associado da empresa, no valor de R$100,00. No entanto, ainda não informou o valor do acordo com a empresa.
+ Diante do Brasil de Pelotas, Vasco aposta no bom retrospecto em São Januário para se aproximar do G4
– Estamos muito contentes com a chegada da Forte Aliança ao Vasco. É o primeiro novo patrocinador desta nova gestão, e o importante é que eles conhecem o tamanho do Vasco, o nível de engajamento da nossa torcida, e ficamos muito felizes com essa nova parceria. Além disso, nós estamos também trazendo para o sócio e torcedor do Clube, um benefício de um serviço essencial que dará condições especiais ao vascaíno – disse Vitor Roma, VP de Marketing e Novos Negócios do Vasco da Gama ao site oficial do clube.
A empresa Forte Aliança é uma associação de benefícios especializada em proteção veicular que conta com assistência 24 horas, benefícios automotivos, clube de vantagens e assistência residencial. Para ter mais informações sobre a parceria, acesse clicando aqui.
+ Apresentado, Jhon Sánchez exalta tradição do Vasco: 'Muito feliz em estar no maior clube do Brasil'

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