Novidade na Colina: Vasco anuncia campanha para sócios e torcedores escolherem o novo nome do CT

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

O Vasco anunciou, nesta quinta-feira, que fará campanha para que sócios e torcedores escolham o novo nome do CT do clube. Atualmente, o local é chamado "do Almirante" e foi construído com a ajuda da torcida. Com isso, o projeto será dividido em três etapas e intitulado de: “NOSSO CT: Você construiu, você vai escolher o nome”.

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O resultado final será divulgado no dia 2 de agosto e não serão permitidas homenagens a pessoas vivas ou personalidades políticas, de acordo com a vedação estatutária. Na primeira etapa, que será realizada de 01 a 07 de julho, participarão os torcedores que fizeram doações para a construção do CT. Eles irão sugerir nomes a uma comissão, que selecionará os dez.

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Na fase seguinte, do dia 10 a 16 de julho, os sócios poderão participar e terão direito a um voto cada. Dos dez, os dois nomes mais votados seguirão para a terceira e última etapa do processo.

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