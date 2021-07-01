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Novidade na Colina: Vasco anuncia campanha para sócios e torcedores escolherem o novo nome do CT

Resultado final será divulgado no dia 2 de agosto e não serão permitidas homenagens a pessoas vivas ou personalidades políticas, de acordo com a vedação estatutária do projeto...
LanceNet

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Publicado em 

01 jul 2021 às 18:48

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 18:48

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
O Vasco anunciou, nesta quinta-feira, que fará campanha para que sócios e torcedores escolham o novo nome do CT do clube. Atualmente, o local é chamado "do Almirante" e foi construído com a ajuda da torcida. Com isso, o projeto será dividido em três etapas e intitulado de: “NOSSO CT: Você construiu, você vai escolher o nome”.
> Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
O resultado final será divulgado no dia 2 de agosto e não serão permitidas homenagens a pessoas vivas ou personalidades políticas, de acordo com a vedação estatutária. Na primeira etapa, que será realizada de 01 a 07 de julho, participarão os torcedores que fizeram doações para a construção do CT. Eles irão sugerir nomes a uma comissão, que selecionará os dez.
> Veja momentos em que o clube defendeu as causas sociais
Na fase seguinte, do dia 10 a 16 de julho, os sócios poderão participar e terão direito a um voto cada. Dos dez, os dois nomes mais votados seguirão para a terceira e última etapa do processo.
> Vasco demonstra descontrole emocional e tem quatro derrotas na Série B
Por fim, a fase decisiva será constituída por votação aberta a todos os torcedores do Vasco com duas opções de escolha. Não haverá restrição de quantidade de votos e a opção mais votada pela torcida renomeará o Centro de Treinamento do Vasco da Gama. Para participar do processo de escolha basta clicar aqui.

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