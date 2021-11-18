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Novidade na Colina: Vasco antecipa férias de quatro jogadores, que não atuam mais na temporada

Andrey, Léo Jabá, Walber e Zeca não estarão à disposição do técnico interino Fábio Cortez nas partidas diante de Remo e Londrina, na duas últimas rodadas da competição...
LanceNet

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Publicado em 

18 nov 2021 às 18:38

Publicado em 18 de Novembro de 2021 às 18:38

Restam apenas dois jogos para o fim da Série B, e o Vasco decidiu antecipar as férias de quatro jogadores do elenco: Andrey, Léo Jabá, Walber e Zeca. Com isso, os atletas não atuam mais em 2021 e não estarão à disposição do técnico interino Fábio Cortez nas partidas diante de Remo e Londrina, na duas últimas rodadas da competição. Os atletas em questão encerram seus contratos em dezembro e ainda não há conversas sobre renovação. Revelado pelo Cruz-Maltino, Andrey conhece bem o clube desde que chegou em 2004. Walber e Léo Jabá estão emprestados até o fim da temporada. O primeiro pertence ao PAOK, da Grécia, o segundo ao Athletico-PR.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
O lateral-esquerdo Zeca veio em definitivo e tinha a possibilidade de renovar caso atingisse as metas estabelecidas. Uma delas era o acesso, algo que a equipe não conseguiu e apenas cumpre tabela nesta reta final. Andrey já seria desfalque certo na partida desta sexta, já que tomou o terceiro cartão amarelo no empate por 2 a 2 com o Vila Nova, em Goiânia.
Com o frustrante resultado, a tendência é que o Vasco passe por uma reformulação profunda tanto em seu elenco, como nos profissionais do futebol. O clube busca nomes para substituir Alexandre Pássaro como diretor executivo, para então definir quem será o novo comandante para 2022.
+ Daniel Amorim mostra como pode ser útil em 2022, e torcedores do Vasco pedem a permanência do atacante
Antes disso, o clube reiterou que o futuro dos quatro atletas ainda não foram definidos e serão analisados pelos profissionais que estarão À frente do clube em 2022. Em meio à essa reestruturação, o Vasco renovou por mais uma temporada o contrato do jovem goleiro Halls.
Crédito: ZecanãoconseguiusefirmarcomacamisadoVascoetevesuasfériasantecipadas(Foto:RafaelRibeiro/Vasco

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