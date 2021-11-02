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Novidade na Colina: Rafael Paiva é o novo técnico do Sub-17 do Vasco

O treinador já foi apresentado aos jogadores e a Comissão Técnica da categoria. Na carreira, ele tem passagens por São Paulo, Guarani, Desportivo Brasil e no futebol chinês...
LanceNet

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Publicado em 

02 nov 2021 às 15:08

Publicado em 02 de Novembro de 2021 às 15:08

Crédito: Vitor Brugger/Vasco
O Vasco anunciou a contratação do técnico Rafael Paiva para comandar a equipe Sub-17. O novo comandante foi apresentado, na última segunda-feira, aos jogadores e a Comissão Técnica da categoria. Ele já acompanhou o primeiro treinamento em campo, no CT de Caxias. O profissional tem passagens por clubes como São Paulo, Guarani, Desportivo Brasil e vem de uma experiência internacional, no futebol chinês.- Extremamente feliz pela oportunidade de estar num clube tão grande como o Vasco. É um privilégio poder estar aqui, num lugar que revela tantos jogadores de qualidade no cenário do futebol brasileiro e mundial. É um prazer enorme. Trabalhei em alguns clubes de São Paulo. Iniciei no Guarani, Mogi Mirim, Desportivo Brasil, fiquei alguns anos no São Paulo Futebol Clube e no último ano eu estava trabalhando na China. Espero proporcionar alegrias para a torcida e desenvolver grandes jogadores, que futuramente vão fazer parte da equipe profissional - disse Rafael, em entrevista ao site do clube carioca.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
O treinador assume a vaga que estava sendo ocupada por Gustavo Caetano de forma interina. O Gerente Geral das categorias de base, Rodrigo Dias, comentou sobre a escolha do profissional para dar sequência ao trabalho e que ele é um nome muito importante na busca por resultados e no desenvolvimento dos atletas:
- Estamos muito felizes com a chegada de Rafael. É uma grande pessoa e um excelente profissional. Tem experiência já comprovada por diversas categorias. Já chegou a comandar Sub-20, mas tem a carreira predominantemente no Sub-17 chegando em finais, ganhando títulos e principalmente desenvolvendo atletas de alto nível. Tenho certeza que vai agregar demais ao nosso trabalho. Vai contribuir na formação de grandes atletas para servir a nossa equipe principal, como a base tem feito na história do Clube. Atletas protagonistas, com muita qualidade técnica, personalidade e tenho certeza que Rafael liderando esta categoria, que é extremamente importante, onde já existem jogadores com contrato profissional, que podem eventualmente pisar e estrear no profissional - explicou.
+ Reta final da Série B e clássico com o Botafogo em São Januário: confira a agenda do Vasco em novembro
Atualmente, o Sub-17 está nas quartas de final do Campeonato Carioca e empatou o primeiro confronto com o Botafogo, fora de casa, por 1 a 1. A partida de volta está marcado para da 6, sábado, às 10h, no Estádio Nivaldo Pereira. Os Meninos da Colina tem a vantagem do empate por terem feito melhor campanha na fase classificatória. Nesta jogo, o interino, Gustavo Caetano ainda comandará o time na beira do campo.

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