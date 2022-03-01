Novidade na área! Guingamp anuncia transferência de Philipe Sampaio para o Botafogo

As movimentações do Botafogo no mercado começaram a sair do papel. Na tarde desta terça-feira, o Guingamp (FRA) comunicou que o zagueiro Philipe Sampaio está a caminho do clube alvinegro. O brasileiro estava em su segunda temporada na equipe da segunda divisão francesa e já tinha 44 partidas no currículo, sendo 17 delas sem sofrer gols. Além disto, marcou duas vezes. O clube deixa abertas negociações no mercado antes mesmo do investidor John Textor bater o martelo sobre a multa a ser paga para que o técnico Luís Castro saia do Al Duhail. O defensor brasileiro é um deles. O objetivo é das garantias de que os reforços sejam aprovados pelo novo treinador.

Philipe Sampaio chegou a ser um dos capitães da equipe francesa. Além de se firmar como titular, esteve presente na melhor marca da história do clube: em 31 de julho de 2021 o Guingamp chegou a ficar 700 minutos seguidos sem ter as redes balançadas. O período inclui o fim da temporada 2020/2021 e início da atual.

Revelado pelo Santos e com passagem pela divisão de base do São Paulo, Philipe não chegou a estrear pelo time profissional da equipe santista. Após defender o Paulista, seguiu o rumo do futebol europeu, rodando por Boavista-POR, Akhmat Grozny-RUS, Feirense-POR e Tondela. Atuava no Guingamp desde 2020. "O zagueiro brasileiro Sampaio foi transferido hoje para o Botafogo (Brasil).

Chegou há duas temporadas de Tondela (Portugal). O “General” Sampaio rapidamente se aclimatou à Bretanha. Sua aura e determinação rapidamente o instalaram entre os executivos do vestiário.

Depois de vestir as camisas de Grozny (Rússia), Feirense, Boavista e Tondela (Portugal), Sampaio vestiu a do En Avant 44 vezes (marcando dois gols). O defensor natural de São Paulo completa assim sua estadia na Europa e retorna ao seu país de origem onde defenderá as cores do Botafogo, um dos principais clubes do Rio de Janeiro.

O clube En Avant Guingamp agradece a Sampaio pelo seu envolvimento e pela inegável mentalidade. Desejamos a ele muito sucesso em seu novo desafio.

Muito obrigado e boa sorte no Brasil, Papai."