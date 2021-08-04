Novela Thiago Mendes: Flamengo mantém otimismo e terá reunião decisiva com Lyon nesta quarta

Crédito: Divulgação/Lyon

A novela é longa e ganhará um capítulo importante nesta quarta-feira. Após conversas presenciais com dirigentes do Lyon, a dupla Marcos Braz e Bruno Spindel tem encontro marcado com Jean-Michel Aulas, presidente do clube francês, para tentar a liberação de Thiago Mendes ao Flamengo. A informação foi divulgada inicialmente pelo portal "ge".

+ Com reservas e jovens da base, Renato prepara time alternativo do Flamengo para encarar o ABCApesar de um certo otimismo entre os dirigentes rubro-negros, a negociação segue sendo considerada difícil. Para chegar a um final feliz, os clubes precisam encontrar um meio-termo entre as expectativas. De um lado, o Flamengo briga por um empréstimo com opção de compra. Do outro, o Lyon quer a obrigação de compra, além de um valor superior pelo empréstimo.

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Thiago Mendes já manifestou o seu interesse de ser contratado pelo Flamengo, que tem no esforço do meio-campista de 29 anos um trunfo para persuadir o Lyon a aceitar as condições.

Um fator que pesa contra ao Rubro-Negro é o desejo do Lyon em recuperar ao menos uma parte do valor investido em Thiago Mendes. Após se destacar no Lille, o volante brasileiro foi contratado em 2019 por 25 milhões de euros (R$ 108 milhões na época).

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