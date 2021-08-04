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futebol

Novela Thiago Mendes: Flamengo mantém otimismo e terá reunião decisiva com Lyon nesta quarta

Dirigentes rubro-negros têm o desejo do atleta como trunfo para convencer Jean-Michel Aula, presidente do clube francês...

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 21:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 ago 2021 às 21:28
Crédito: Divulgação/Lyon
A novela é longa e ganhará um capítulo importante nesta quarta-feira. Após conversas presenciais com dirigentes do Lyon, a dupla Marcos Braz e Bruno Spindel tem encontro marcado com Jean-Michel Aulas, presidente do clube francês, para tentar a liberação de Thiago Mendes ao Flamengo. A informação foi divulgada inicialmente pelo portal "ge".
+ Com reservas e jovens da base, Renato prepara time alternativo do Flamengo para encarar o ABCApesar de um certo otimismo entre os dirigentes rubro-negros, a negociação segue sendo considerada difícil. Para chegar a um final feliz, os clubes precisam encontrar um meio-termo entre as expectativas. De um lado, o Flamengo briga por um empréstimo com opção de compra. Do outro, o Lyon quer a obrigação de compra, além de um valor superior pelo empréstimo.
+ Dirigentes do Flamengo na Europa: veja quem são os alvos e outras opções interessantes no continente
Thiago Mendes já manifestou o seu interesse de ser contratado pelo Flamengo, que tem no esforço do meio-campista de 29 anos um trunfo para persuadir o Lyon a aceitar as condições.
Um fator que pesa contra ao Rubro-Negro é o desejo do Lyon em recuperar ao menos uma parte do valor investido em Thiago Mendes. Após se destacar no Lille, o volante brasileiro foi contratado em 2019 por 25 milhões de euros (R$ 108 milhões na época).
+ Fla na cola do G-4: veja a tabela completa do Brasileirão
Ainda sem reforços, Renato Gaúcho prepara o Flamengo para os próximos desafios na temporada. Com a vaga encaminhada na Copa do Brasil, o Rubro-Negro usará um time alternativo para encarar o ABC, quinta-feira, em Natal, pelo jogo de volta das oitavas de final.

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