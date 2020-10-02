Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Nove jogos no mês: Flamengo abre e fecha outubro contra o Athletico-PR; veja o calendário
futebol

Nove jogos no mês: Flamengo abre e fecha outubro contra o Athletico-PR; veja o calendário

Time de Domènec Torrent inicia outubro enfrentando o Furacão, neste domingo. E, sete jogos depois, reencontra os paranaenses, desta vez pela Copa do Brasil. Confira a agenda...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 out 2020 às 06:05

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 06:05

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
No quesito esportivo, os últimos dias de setembro foram surpreendentes e dignos de aplausos a quem defendeu as cores do Flamengo, que passou por um surto de Covid-19 e, mesmo assim, arrancou um empate com o Palmeiras (fora de casa) e duas vitórias seguidas pela Libertadores, assegurando uma vaga às oitavas, repleto de garotos da base. Agora, o apertado calendário de outubro, com novo jogos, será aberto com a partida diante do Athletico-PR, curiosamente o último rival do mês.O primeiro encontro será neste domingo, às 16h, no Maracanã e pela 13ª rodada do Brasileiro. Já o último, agendado para o dia 28 de outubro, será válido pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil - cujo jogo marcará a estreia do Fla nesta edição da competição. E cabe lembrar que o Furacão, em 2019, foi justamente o algoz dos cariocas, eliminados nos pênaltis, nas quartas.
Ainda é cedo para debater a respeito de clima de revanche na Copa do Brasil ou pela Supercopa do Brasil (vencida este ano pelo Fla, em jogo único), diante do prisma paranaense, mas o fato é que o jogo deste fim de semana pode ser uma prévia do embate pelo torneio de mata-mata (o jogo da volta, em tempo, será dia 4 de novembro).
REAPRESENTAÇÃO E POSSÍVEIS VOLTAS
O Flamengo se reapresentou na última quinta já visando o duelo de rubro-negros, ainda sem definir quem será poupado ou terá condições para retornar - Gabriel Batista, Renê, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Gustavo Henrique, Thuler, Arão, Gomes, Pepê e Everton Ribeiro, de fora dos últimos dois jogos por conta de Covid-19, por exemplo, podem voltar. E o escopo é manter a evolução coletiva, apesar as recentes adversidades.
- Estamos bem no estilo de jogo e pouco a pouco estamos melhorando a cada dia. Necessitamos de tempo e confiança - falou Jordi Guerrero, logo após o jogo de quarta-feira pela Libertadores.
Do lado do Athletico, no meio da tabela do Brasileirão, a tendência é que jogadores que venham atuando com frequência sejam poupados - como o lateral-direito Jonathan e o volante Wellington, além do desfalque assegurado, o zagueiro Thiago Heleno, suspenso. Em contrapartida, Walter, recuperado da Covid-19, estará à disposição de Eduardo Barros.
> Confira a tabela do Campeonato BrasileiroA aguardar o que as comissões técnicas extrairão do possível prognóstico do duelo da Copa do Brasil, a iniciar no fim do mês - e o Flamengo espera, até lá, que todo o elenco esteja apto para o time de Domènec Torrent. A sequência é pesada. Confira o calendário de outubro do Flamengo:
04/10 - Flamengo x Athletico-PR (Maracanã) - Brasileiro
07/10 - Flamengo x Sport (Maracanã) - Brasileiro
10/10 - Vasco x Flamengo (São Januário) - Brasileiro
13/10 - Flamengo x Goiás (Maracanã) - Brasileiro
15/10 - Flamengo x Red Bull Bragantino (Maracanã) - Brasileiro
18/10 - Corinthians x Flamengo (Neo Química Arena) - Brasileiro
21/10 - Flamengo x Junior Barranquilla (Maracanã) - Libertadores
25/10 - Internacional x Flamengo (Beira-Rio) - Brasileiro
28/10 - Athletico-PR x Flamengo (Arena da Baixada) - Copa do Brasil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Após GWM, mais duas fabricantes de veículos podem se instalar no ES
Imagem de destaque
Parque Paulo César Vinha pode ser ampliado para novas áreas; saiba onde
Imagem de destaque
Suspeito de participação em furto a lotérica em Aracruz é identificado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados