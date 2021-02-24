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Novas imagens da camisa do Flamengo para a temporada 2021 vazam na internet; veja

A expectativa é que o Rubro-Negro utilize o novo uniforme a partir de março, quando findar o Brasileirão-2020, que pode ser conquistado pelo clube nesta quinta-feira...

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 20:38

LanceNet

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Publicado em 

24 fev 2021 às 20:38
Crédito: Reprodução
Com listras grossas e menção a 1981, a nova camisa do Flamengo teve outras imagens vazadas na internet, nesta quinta-feira - Gabigol já havia aparecido com ela, no Ninho do Urubu. O uniforme será utilizado pelo clube durante a temporada 2021, que começa a partir de março.
+ Resta um! Confira e simule a última rodada do Brasileirão
Com dois pontos de vantagem na liderança, o Fla precisa vencer para levar o título do Brasileiro sem depender do resultado da partida do Internacional, que também joga às 21h30 desta quinta, em casa, contra o Corinthians.

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