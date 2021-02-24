Novas imagens da camisa do Flamengo para a temporada 2021 vazam na internet; veja

Com listras grossas e menção a 1981, a nova camisa do Flamengo teve outras imagens vazadas na internet, nesta quinta-feira - Gabigol já havia aparecido com ela, no Ninho do Urubu. O uniforme será utilizado pelo clube durante a temporada 2021, que começa a partir de março.
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Com dois pontos de vantagem na liderança, o Fla precisa vencer para levar o título do Brasileiro sem depender do resultado da partida do Internacional, que também joga às 21h30 desta quinta, em casa, contra o Corinthians.