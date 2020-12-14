Novamente sem técnico, Coritiba entrará em sequência pesada de confrontos

Crédito: Divulgação Twitter Coritiba

Depois do revés fora de casa contra o Sport, Rodrigo Santana e sua comissão técnica foram demitidos do comando do Coritiba justamente antes de uma sequência de partidas que pode delinear os caminhos da equipe na fuga do rebaixamento no Brasileirão.

Isso porque, após derrota para um concorrente direto, o Verdão do Alto da Glória terá, nas próximas quatro rodadas, a oportunidade de jogar contra outros dois times que estão no Z4 e imediatamente atrás dele na tabela: Botafogo, no sábado (19) às 21h, e Goiás, já em 2021, às 20h30.

Além dos compromissos em questão, o Coritiba terá também outros dois duelos que serão importantes por motivos distintos. Enquanto no dia 26 de dezembro a equipe provavelmente treinada por Pachequinho visita o vice-líder Atlético-MG, em 9 de janeiro a equipe terá o clássico diante do Athletico.