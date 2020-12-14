Novamente sem técnico, Coritiba entrará em sequência pesada de confrontos

Depois do revés fora de casa contra o Sport, Rodrigo Santana e sua comissão técnica foram demitidos do comando do Coritiba justamente antes de uma sequência de partidas que pode delinear os caminhos da equipe na fuga do rebaixamento no Brasileirão.
Isso porque, após derrota para um concorrente direto, o Verdão do Alto da Glória terá, nas próximas quatro rodadas, a oportunidade de jogar contra outros dois times que estão no Z4 e imediatamente atrás dele na tabela: Botafogo, no sábado (19) às 21h, e Goiás, já em 2021, às 20h30.
Além dos compromissos em questão, o Coritiba terá também outros dois duelos que serão importantes por motivos distintos. Enquanto no dia 26 de dezembro a equipe provavelmente treinada por Pachequinho visita o vice-líder Atlético-MG, em 9 de janeiro a equipe terá o clássico diante do Athletico.
Entretanto, antes de pensar na saída da zona de rebaixamento, a equipe paranaense precisa, necessariamente, superar um incômodo jejum de resultados positivos. Sem vencer há seis rodadas, a última vez que o torcedor Coxa Branca comemorou uma vitória foi no dia 31 de outubro quando bateu por 1 a 0 o Atlético-GO no Couto Pereira.