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Novamente decisivo, Vital elogia imposição do Corinthians em vitória contra o Salgueiro: 'Aprendizado'

Meio-campista fechou o triunfo por 3 a 0 contra o time pernambucano, que classificou o Timão à segunda fase da Copa do Brasil...

Publicado em 18 de Março de 2021 às 00:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 mar 2021 às 00:37
Mateus Vital voltou a marcar pelo Corinthians na noite desta quarta-feira (17), no estádio Cornélio de Barros Muniz e Sá, no sertão de Pernambuco, pela primeira fase da Copa do Brasil, onde o Timão bateu o Salgueiro por 3 a 0 e avançou de fase na competição nacional.
>> Confira a tabela da Copa do BrasilO tento do meio-campista foi o terceiro do jogo, já nos acréscimos da etapa final, mas o Alvinegro do Parque São Jorge abriu o placar logo aos três minutos de partida, com o zagueiro Jemerson, e ampliou aos 12 minutos do segundo tempo com Ramiro.
Mais uma vez decisivo, Vital elogiou a imposição corintiana para garantir o passaporte para a segunda fase da Copa.
- O que serviu de aprendizado foi a nossa imposição. A gente veio pra cá com o empate como resultado favorável pra gente, mas não viemos com esse pensamento. O professor pediu pra gente impor um ritmo forte no começo do jogo, pra fazer pelo menos um gol, pra dar uma tranquilidade maior no jogo, a gente conseguiu fazer no começo, mas não conseguimos reverter em gol, mas graças a deus ali no final a gente conseguiu fazer os gols, acontecer e conseguir essa classificação - disse o atleta em entrevista ao SporTV ao fim da partida.

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