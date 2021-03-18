Novamente decisivo, Vital elogia imposição do Corinthians em vitória contra o Salgueiro: 'Aprendizado'

Mateus Vital voltou a marcar pelo Corinthians na noite desta quarta-feira (17), no estádio Cornélio de Barros Muniz e Sá, no sertão de Pernambuco, pela primeira fase da Copa do Brasil, onde o Timão bateu o Salgueiro por 3 a 0 e avançou de fase na competição nacional.

>> Confira a tabela da Copa do BrasilO tento do meio-campista foi o terceiro do jogo, já nos acréscimos da etapa final, mas o Alvinegro do Parque São Jorge abriu o placar logo aos três minutos de partida, com o zagueiro Jemerson, e ampliou aos 12 minutos do segundo tempo com Ramiro.

Mais uma vez decisivo, Vital elogiou a imposição corintiana para garantir o passaporte para a segunda fase da Copa.