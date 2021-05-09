Novamente decisivo, Pedro Castro foge do protagonismo e exalta Botafogo: 'Todos correram juntos'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Neste domingo, o Botafogo venceu o Nova Iguaçu por 1 a 0, no Estádio Nilton Santos, em partida válida pelo jogo de volta da semifinal da Taça Rio. Sem ter a vantagem do empate, Glorioso se desdobrou com um a menos - Marcinho foi expulso na etapa final -, e conseguiu avançar para a decisão da competição, que será contra o Vasco. Autor do gol da vitória, Pedro Castro comentou sobre seu bom momento, fugiu do protagonismo e exaltou seus companheiros.

> Veja como foram os resultados das semifinais da Taça Rio- Não tem receita né, é trabalho, treino, a gente não faz nada sozinho. Você falou do meu pé calibrado, mas o mérito é de toda a equipe, todos correram juntos e buscaram a classificação. Parabenizar também a equipe do Nova Iguaçu que é qualificada, mas acho que a gente deu nosso máximo e mereceu chegar a final - disse Pedro Castro.

O jogador ainda falou da expectativa de enfrentar o Vasco na decisão, uma vez que as duas equipes rivalizam no Rio de Janeiro. Além disso, Pedro ressaltou que o principal foco do Botafogo na temporada e conseguir retornar à Série A.

- Clássico é clássico, é sempre um jogo diferente, a gente fica feliz de estar na final e agora é trabalhar para a gente conseguir conquistar este título.