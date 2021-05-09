Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Novamente decisivo, Pedro Castro foge do protagonismo e exalta Botafogo: 'Todos correram juntos'
futebol

Novamente decisivo, Pedro Castro foge do protagonismo e exalta Botafogo: 'Todos correram juntos'

Meio campo chegou a três gols em seis jogos pelo Glorioso e foi fundamental para a classificação da equipe. Na decisão da Taça Rio, time enfrentará o Vasco...

Publicado em 09 de Maio de 2021 às 20:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 mai 2021 às 20:31
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Neste domingo, o Botafogo venceu o Nova Iguaçu por 1 a 0, no Estádio Nilton Santos, em partida válida pelo jogo de volta da semifinal da Taça Rio. Sem ter a vantagem do empate, Glorioso se desdobrou com um a menos - Marcinho foi expulso na etapa final -, e conseguiu avançar para a decisão da competição, que será contra o Vasco. Autor do gol da vitória, Pedro Castro comentou sobre seu bom momento, fugiu do protagonismo e exaltou seus companheiros.
> Veja como foram os resultados das semifinais da Taça Rio- Não tem receita né, é trabalho, treino, a gente não faz nada sozinho. Você falou do meu pé calibrado, mas o mérito é de toda a equipe, todos correram juntos e buscaram a classificação. Parabenizar também a equipe do Nova Iguaçu que é qualificada, mas acho que a gente deu nosso máximo e mereceu chegar a final - disse Pedro Castro.
O jogador ainda falou da expectativa de enfrentar o Vasco na decisão, uma vez que as duas equipes rivalizam no Rio de Janeiro. Além disso, Pedro ressaltou que o principal foco do Botafogo na temporada e conseguir retornar à Série A.
- Clássico é clássico, é sempre um jogo diferente, a gente fica feliz de estar na final e agora é trabalhar para a gente conseguir conquistar este título.
- Acho que conquistar títulos, independente de qual for, é importante. Acho que a gente vai brigar por este título, mas nosso foco é também colocar o Botafogo de volta na Série A - completou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES
Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados